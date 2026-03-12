उल्हासनगरात अभय योजना जाहीर
उल्हासनगर, ता. १२ (वार्ताहर) : शहरातील नागरिकांना थकीत मालमत्ता व पाणी कर भरण्यासाठी दिलासा देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेकडून विशेष अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. ही योजना १३ ते १६ मार्च या कालावधीत लागू केली असून, या चार दिवसांत थकीत कर भरल्यास नागरिकांना दंड रकमेवर विशेष सवलत मिळणार आहे.
शहरातील अनेक नागरिकांनी विविध कारणांमुळे मालमत्ता कर व पाणी कराचा भरणा केला नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला होता. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार कुमार आयलानी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे अभय योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात त्यांनी २७ फेब्रुवारी आणि १० मार्चला पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांना पत्र पाठवून, दूरध्वनीवर चर्चा करून नागरिकांना दिलासा देण्याची विनंती केली होती. अभय योजनेबाबत महापौर अश्विनी निकम यांनीही पालिका प्रशासनाला विनंती केली होती. मागणीची दखल घेत आयुक्तांनी १३ ते १६ मार्च या कालावधीत विशेष अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या काळात नागरिकांनी थकीत मालमत्ता कर व पाणी कर भरल्यास त्यांना दंड रकमेवर सवलत मिळणार आहे. दरम्यान, आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल आमदार आयलानी आणि महापौर निकम यांनी आभार मानले असून, शहरातील नागरिकांनी याचा लाभ घेत थकीत कर वेळेत भरावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
