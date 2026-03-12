काळू धरण प्रकल्पाला गती मिळणार
मुरबाड, ता. १२ (बातमीदार) : ठाणे जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा काळू धरण प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सर्व प्रक्रिया गतीने पार पाडून कामाला वेग द्यावा, असे निर्देश जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्त गावांच्या प्रश्नांवर मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी काळू धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त गावांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीला आमदार किसन कथोरे, आमदार रवींद्र चव्हाण, अप्पर मुख्य सचिव (प्रकल्प व विकास) दीपक कपूर; तसेच ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ ऑनलाइन उपस्थित होते. बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना योग्य नुकसानभरपाई आणि पात्र प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन मोजणीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आणि काळू धरण प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच काळू धरण बुडीत क्षेत्रातील गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन स्थानिकांचे मत जाणून घेण्याच्या सूचना त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.
पूर्वी ग्रामसभा रद्द
ऑगस्ट २०२५ मध्ये काळू धरण बुडीत क्षेत्रातील गावांमध्ये होणाऱ्या ग्रामसभा अनिश्चित काळासाठी रद्द करण्याचे आदेश आमदार किसन कथोरे यांनी दिले होते. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या ग्रामसभाही तांत्रिक कारणास्तव रद्द केल्या. त्या वेळी मुरबाड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यासंदर्भात आदेश जारी केले होते.
ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना
काळू धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील अनेक गावे अनुसूचित क्षेत्रात येत असल्याने या गावांमध्ये धरण प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची मंजुरी कायद्याने आवश्यक आहे. सुरुवातीला घेतलेल्या ग्रामसभांमध्ये ११ गावांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शविला, तर सात गावांमध्ये ग्रामसभाच झाल्या नव्हत्या. या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांचे मत जाणून घेण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
ग्रामस्थांच्या प्रतिक्रिया
काळू धरणामुळे आदिवासी बांधवांच्या जमिनी आणि जंगल हिरावले जाणार आहेत. याविरोधात आम्ही एकजुटीने लढा देत राहू, असे ग्रामस्थ पांडुरंग खडके म्हणाले. काळू नदीवर धरण बांधल्यास परिसरातील जैवविविधता आणि पर्यावरणावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकल्पाचा फेरविचार करावा, अशी प्रतिक्रिया चासोळे ग्रामस्थ हरिभाऊ राऊत यांनी दिली.
काळू धरण बाधित गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन प्रकल्पाला विरोध करणारे ठराव पारित करण्यात आले आहेत. तरीही प्रशासन आमची दिशाभूल करीत आहे.
- पोपटराव देशमुख, सह-अध्यक्ष, काळू धरण विरोधी संघर्ष समिती
काळू धरणामुळे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून धरणाचे काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा आम्ही निषेध करतो.
- अशोक पाठारे, चिटणीस, काळू धरण संघर्ष समिती
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.