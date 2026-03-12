कळव्यातील ज्ञानप्रसारणी शाळेत महिलांचा संस्कृतिक महोत्सव संपन्न,
कळव्यातील ज्ञानप्रसारणी शाळेत महिलांचा सांस्कृतिक जल्लोष
विविध स्पर्धांसह सामूहिक नृत्यांची रेलचेल
कळवा, ता. १२ (बातमीदार) ः जागतिक महिला दिनानिमित्ताने कळव्यातील ज्ञानप्रसारिणी मराठी प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक प्रशांत देशमुख यांच्या संकल्पनेने महिलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. ८ मार्च ते ११ मार्च या दरम्यान या स्पर्धा पार पडल्या. यामध्ये महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला होता.
महिलांसाठी मेहंदी स्पर्धा, सलाड डेकोरेशन, वेशभूषा स्पर्धा, संगीत खुर्ची, बुक बॅलेंस यांसह महिलांची ‘नातीगोती’ या विषयावर बुधवारी (ता. ११) सामूहिक व वैयक्तिक गटातून नृत्य स्पर्धा घेण्यात आल्या. यावेळी महिलांनी विविध मराठी गाण्यांवर नृत्य सादर करून आपल्या कलागुणांचे आविष्कार घडविले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्षा स्वाती जोशी, मुख्याध्यापक प्रशांत देशमुख, माजी मुख्याध्यापिका सोनाली मिस्त्री, शालेय पालक समिती सदस्या योगेश्वरी बन आदी उपस्थित होते. विजयी क्रमांकांना मान्यवरांच्या हस्ते भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात आले. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी उपमुख्याध्यापिका ललिता परदेशी व सहकारी महिला शिक्षकांनी विशेष मेहनत घेतली.