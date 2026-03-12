मुरबाडमध्ये हॉटेल व्यवसाय अडचणीत
सरळगाव, ता. १२ (बातमीदार) : सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक हॉटेल मालकांवर व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. त्याचे पडसाद मुरबाडसह शहापूर तालुक्यातही उमटताना दिसत आहे. गॅस सिलिडर सहज उपलब्ध होत नसल्याने हॉटेल व्यवसाय कसा सुरू ठेवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हॉटेल व्यवसायावर हजारो कामगारांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यामुळे सिलिंडरचा पुरवठा खंडित राहिल्यास अनेक कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, अशी भीती व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. सरकार गॅसचा तुटवडा नसल्याचे सांगत असली तरी प्रत्यक्षात सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार हॉटेल व्यावसायिक करत आहेत. मुरबाड आणि शहापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात हॉटेल व्यवसाय सुरू असून या व्यवसायाची संपूर्ण मदार गॅस सिलिंडरवर आहे. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा होत नसल्याने हॉटेल व्यवसायच अडचणीत आला आहे.
