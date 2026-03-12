रिक्षा टॅक्सी चालक मालकांची अडवणूक
आरटीओमध्ये रिक्षा-टॅक्सीचालकांची अडवणूक
कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : कल्याण आरटीओ कार्यालयातील विविध कामांसाठी येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सीचालक- मालकांची प्रशासनाकडून अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप रिक्षा-टॅक्सी संघर्ष कृती समितीने केला आहे. यासंदर्भात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सीचालक कल्याणकारी मंडळाचे सभासदत्व घेतल्याशिवाय आरटीओमधील कर्मचारी कामकाज करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ऑटो रिक्षाचालक- मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्रच्या वतीने या मंडळाचे प्रवेश शुल्क कमी करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. या मागणीचा पाठपुरावा सध्या सुरू असून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
जोपर्यंत शुल्क कपातीबाबत शासनस्तरावर ठोस निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत केवळ सभासदत्वाचे कारण पुढे करून चालक-मालकांची कामे थांबवू नयेत, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली आहे. आरटीओ प्रशासनाने आपली भूमिका न बदलल्यास महाराष्ट्र कृती समितीच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. या वेळी रिक्षा-टॅक्सी संघर्ष कृती समिती कल्याणचे अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा, कार्याध्यक्ष विल्सन काळपुंड, उपाध्यक्ष मोहन पाठारे, भाजप वाहतूक संघटनेचे कल्याण शहराध्यक्ष जनार्दन विशे आणि प्रदीप सिंग उपस्थित होते.
