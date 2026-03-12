अंबरनाथमध्ये गृहसंकुल करवसुली उपक्रम यशस्वी
अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगरपालिकेने मालमत्ता करवसुलीला गती देण्यासाठी राबवलेला ‘गृहसंकुल करवसुली शिबिर’ उपक्रम यशस्वी ठरला आहे. शहरातील विविध गृहसंकुलांमध्ये घेण्यात आलेल्या शिबिरांमधून पालिकेने महिनाभरात दोन कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. नागरिकांना पालिकेत येण्याची पायपीट टाळता यावी आणि कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला.
अंबरनाथ नगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात गृहसंकुले, उद्याने तसेच औद्योगिक प्रकल्प उभारले जात असल्याने शहरात नागरीकरणाचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या स्वरूपातही वाढ झाली आहे. थकीत करवसुलीसाठी पालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारच्या योजनेनुसार थकीत मालमत्ता करावरील दंडात्मक रकमेवर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी पालिकेच्या कर विभागाने महिनाभरात शहरातील विविध भागांतील ४४ गृहसंकुलांमध्ये शनिवार-रविवारी दोन दिवसांची करवसुली शिबिरे घेतली. या शिबिरांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याने मोठ्या प्रमाणात करवसुली झाली. शिबिरांदरम्यान कर भरण्याबरोबरच कर विभागाशी संबंधित विविध कागदोपत्री कामेही मार्गी लावण्यात आली.
दरम्यान, नागरिकांना सोयीस्कर पद्धतीने कर भरता यावा यासाठी अशा प्रकारची शिबिरे पुढील काळातही घेणार असल्याची माहिती कर विभागाचे निरीक्षक तेजस राणे आणि नरेंद्र संखे यांनी दिली.
मालमत्तांवर दृष्टिक्षेप
अंबरनाथ नगरपालिका हद्दीत सध्या एक लाख २५६ निवासी सदनिका, २८ हजार २०० वाणिज्य मालमत्ता; तसेच एमआयडीसी परिसरात सुमारे १,७०४ लहान-मोठे कारखाने आहेत. पालिकेच्या मालमत्ता कर विभागात एकूण एक लाख ३२ हजार ६६० मालमत्तांची नोंद आहे. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ५,२०० नवीन निवासी व वाणिज्य मालमत्तांची भर पडली आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीतही वाढ अपेक्षित असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
