जीवघेणे गतिरोधक तात्काळ दुरुस्त करा -उपमहापौरांची आयुक्तांकडे पत्राद्वारे मागणी

ठाणे, ता. १२ : ठाणे शहरातील रस्त्यांवरील गतिरोधक सध्या वाहनचालकांसाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. पालिका क्षेत्रातील बहुतेक सर्वच गतिरोधक हे तांत्रिक निकष डावलून आणि अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने बांधल्याचे समोर आले आहे. या समस्येची दखल घेत उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी आयुक्त आणि नगर अभियंता यांना पत्र लिहून शहरातील गतिरोधक तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘केबल सेमलानी विरुद्ध बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त’ (२००५) या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार, राज्यातील सर्व गतिरोधक हे इंडियन रोड्स काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असणे अनिवार्य आहे. मात्र, शहरात या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसत आहे. नियमानुसार गतिरोधकाची उंची १० सेंमी आणि त्रिज्या १७ मीटर असावी लागते, परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे गतिरोधक प्रमाणापेक्षा जास्त उंच आणि तीव्र आहेत. या चुकीच्या गतिरोधकांमुळे दुचाकी व चारचाकी वाहनचालकांना पाठीच्या कण्याचे, मणक्याचे आणि मानदुखीचे गंभीर आजार जडत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि गरोदर स्त्रियांसाठी हे गतिरोधक जीवघेणे ठरत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे की, नियमात न बसणारे गतिरोधक अनधिकृत मानून त्वरित तोडून पुन्हा अधिकृतरीत्या बांधले जावेत. ठाणे पालिकेने तातडीने संपूर्ण शहरातील गतिरोधकांचे लेखापरीक्षण करून नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाला केली आहे. याप्रकरणी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
वाढत्या अपघातांचे प्रमाण
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गतिरोधकांवर पांढरे-काळे पट्टे, ल्युमिनस पेंट किंवा परावर्तक असणे आवश्यक असताना, शहरातील अनेक गतिरोधकांचा रंग उडालेला आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळी हे गतिरोधक न दिसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
