क्लस्टर योजनेला हिरवा कंदील
वसई-विरार पालिका क्षेत्रात लाभ; आमदार राजन नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश
विरार, ता. १२ (बातमीदार) ः वसई-विरार पालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्याकरिता पालिकेशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
पावसाळी अधिवेशनात ९ जुलै २०२५ला वसई-विरारमध्ये क्लस्टर साकारण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून वसई-विरारमधील क्लस्टर योजनेस प्राधान्य देण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. तसेच मुंबईतील ‘एसआरए’संदर्भात ६ मार्चला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेच्या अनुषंगाने विधानसभा अध्यक्षांनी एक विशेष बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार काल बुधवारी झालेल्या बैठकीस आमदार नाईक यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. वसई-विरार पालिका क्षेत्रातील १०,१६,००० मालमत्तांपैकी तब्बल ४,९९,००० मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे आढळून आले. त्याचप्रमाणे ८७२ आरक्षित भूखंडांपैकी ३२९ भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. या परिस्थितीमुळे भागातील पुनर्विकासाला गंभीर अडथळ्यांबाबत आमदार राजन नाईक यांनी बैठकीत लक्ष वेधले होते.
मालकी हक्कापासून वंचित
मुंबई वगळता राज्यातील इतर भागांसाठी एसआरएसंदर्भातील अधिसूचना ८ सप्टेंबर २०२०ला अस्तित्वात आली; मात्र गेल्या सहा वर्षांत वसई-विरारमध्ये एकाही झोपडपट्टी क्षेत्राची अधिकृत निश्चिती झालेली नाही. या शहरातील अशा वसाहती खासगी, सरकारी, रेल्वे, वन विभाग, गायरान आणि आदिवासी मालकीच्या भूखंडांवर वसलेल्या आहेत. त्यावर उभारण्यात आलेली घरे व इमारती सामान्य नागरिकांना विकण्यात आल्या असल्या तरी त्या मालमत्तेवर मूळ मालकांचेच नाव आहे. त्यामुळे संबंधित रहिवासी व संस्थांना कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त झालेला नाही.
