पारंपरिक व्यवसायावर कारवाई नको
गटई चर्मोद्योग कामगारांसाठी चर्मकार संघ आक्रमक
धारावी, ता. १० (बातमीदार) ः मुंबई शहर आणि उपनगरात रेल्वे स्थानकांच्या दीडशे मीटर परिघात ग्राहकांना तत्काळ सेवा पुरवणाऱ्या गटई चर्मोद्योग कामगारांवर मुंबई पालिकेकडून होत असलेल्या कारवाईस राष्ट्रीय चर्मकार संघाने तीव्र विरोध केला आहे. ही कारवाई पालिकेने ताबडतोब थांबवावी, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबुराव माने यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली. याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन अशा कामगारांवर कारवाई न करण्याच्या सूचना पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिल्या जातील, असे आश्वासन गगराणी यांनी बाबुराव यांना दिले आहे.
राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे अध्यक्ष माजी आमदार बाबुराव माने यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय चर्मकार संघाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच भूषण गगराणी यांची महापालिकेत भेट घेऊन त्यांना गटई चर्मोद्योग कामगारांवरील कारवाई थांबवण्याबाबतचे एक निवेदन सादर केले. त्यात ही मागणी करण्यात आली आहे.
रेल्वे स्थानक परिसरात आपला पारंपरिक व्यवसाय करणारे गटई चर्मोद्योग कामगार हे फेरीवाले- हॉकर्स नाहीत. ते ग्राहकांच्या पादत्राणांची तत्काळ दुरुस्ती व सेवा करणारे कारागीर आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. याकडे बाबुराव माने यांनी आयुक्त भूषण गगराणी यांचे लक्ष वेधले. तसेच रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात कारवाई करण्याबाबतचा न्यायालयाचा आदेश हा फेरीवाल्यांबाबत आहे. तो आदेश गटई चर्मोद्योग कामगारांबाबत नाही. या वेळी पालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनाही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
शिष्टमंडळात बाबुराव माने यांच्यासोबत राष्ट्रीय चर्मकार संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष राजेश खाडे, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष विलास गोरेगावकर, मुंबई प्रदेश महासचिव गणेश खिलारे, माजी अध्यक्ष राम कदम, मोहित मोरे, राहुल हजारे, अमर शिंदे, मिलिंद अगावणे आदी उपस्थित होते.
अन्याय थांबवा
चर्मोद्योग कामगार हे फेरीवाले नसून ते कोणत्याही वस्तू विक्रीचा व्यवसाय करीत नाही. तर ते ग्राहकांची तुटलेली पादत्राणे दुरुस्ती करण्याचे त्यांच्या बूट-चप्पलचे पाॅलिश करण्याचे काम करीत असल्याने अशा गटई चर्मोद्योग कामगारांवर होत असलेली कारवाई ताबडतोब थांबवावी, अशी जोरदार मागणी बाबुराव माने यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली.
