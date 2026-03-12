केटरिंग व्यावसायिक हवालदिल
वाशी, ता. १२ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरात सध्या निर्माण झालेल्या गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे लग्नसराईच्या हंगामावर मोठा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक केटरिंग व्यावसायिकांना वेळेवर गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने काही ठिकाणी लग्नसमारंभ पुढे ढकलण्याची वेळ आली आहे.
लग्नसमारंभ, साखरपुडा, वाढदिवस आणि विविध सामाजिक कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक करावा लागतो. या कामासाठी व्यावसायिक केटरर्सना दररोज मोठ्या संख्येने गॅस सिलिंडरची आवश्यकता असते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून नवी मुंबई परिसरात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे केटरिंग व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे लग्नसमारंभ पुढे ढकलण्यात आले आहेत. केटरिंग व्यवसायदेखील संकटात सापडले आहेत, तर अनेकांनी समारंभदेखील पुढे ढकलले आहेत, असे केटरिंग व्यावसायिक वसंत मेस्त्री यांनी सांगितले.
या परिस्थितीमुळे केटरिंग व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत असून ग्राहकांमध्येही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असताना गॅसचा तुटवडा निर्माण होणे, ही गंभीर बाब असल्याचे व्यावसायिकांचे मत आहे. गॅस वितरण करणाऱ्या एजन्सींनी लवकरात लवकर अतिरिक्त सिलिंडरचा पुरवठा करावा, अशी मागणी केटरिंग व्यावसायिकांकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनानेही या समस्येकडे लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
तारीख पुढे ढकलण्याची नामुष्की
केटरिंग व्यावसायिकांनी सांगितले की, आधीच कार्यक्रमांचे बुकिंग झालेले असताना अचानक सिलिंडर मिळत नसल्याने मोठी अडचण निर्माण होत आहे. अनेक वेळा गॅस एजन्सीकडे वारंवार संपर्क करूनही सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. परिणामी काही ठिकाणी लग्नसमारंभाचे जेवण बनविणे कठीण होत असल्याने आयोजकांना कार्यक्रमाची तारीख पुढे ढकलावी लागत आहे.
