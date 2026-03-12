पुतळ्याचा अवमान करणारी मुले ताब्यात
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) : वाशीतील मिनी सीशोर चौपाटीवर आगरी-कोळी समाजाच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या पुतळ्याचा अवमान करणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलांना वाशी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. जुहू गावच्या ग्रामस्थांनी या संतापजनक प्रकारानंतर तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता; मात्र पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून अवघ्या २४ तासांच्या आत मुलांना ताब्यात घेतल्याने ग्रामस्थांचा तणाव निवळला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने स्थानिक संस्कृतीचा सन्मान म्हणून वाशीतील मिनी सीशोर चौपाटीवर आगरी-कोळी समाजाच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या पुतळ्यांची उभारणी करण्यात आली आहे. याच पुतळ्यांवर चढून काही तरुणांनी अश्लील वर्तन करत त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला होता. या प्रकारामुळे नवी मुंबईत संतापाची लाट उसळली होती. जुहू गावच्या ग्रामस्थांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाशी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. पोलिस उपआयुक्त पंकज डहाणे आणि सहाय्यक आयुक्त आदिनाथ बुधवंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक जहांगीर मुलाणी यांनी विशेष पथके तयार केली होती.
गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने इन्स्टाग्राम आयडीचा तांत्रिक मागोवा घेतला. पोलिस हवालदार संदीप ढवळे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित आरोपी मुंबईतील मानखुर्द परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी मानखुर्दच्या लल्लुभाई कंपाउंड परिसरात शोधमोहीम राबवून दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेतले. तपासात ते अल्पवयीन असल्याचे समोर आले असून गुह्यात वापरलेला मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. त्यांना नियमानुसार बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती मुलाणी यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.