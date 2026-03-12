कचऱ्यावरून ठेकेदाराला भूर्दंड
कचऱ्यावरून ठेकेदाराला भुर्दंड
वसई-विरार पालिका १० हजारांचा दंड आकारणार
वसई, ता. १२ (बातमीदार)ः वसई-विरार शहरातील नागरी वस्ती तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता झाल्यास ठेकेदाराला १० हजारांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. वसई-विरार शहर स्वच्छ, सुंदर, स्मार्ट बनवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
वसई-विरार महापालिकेने नुकतेच सफाई मित्र ॲप्लिकेशन तयार केले आहे. या सुविधेमुळे प्रभागातील स्वच्छतेकडे २४ तास लक्ष राहणार आहे. डिजिटलच्या माध्यमाचा वापर सुरू केल्याने नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणच्या परिसरात कचरा साचून राहिला असेल, तर त्याची तक्रार करता येणार असून, त्वरित स्वच्छता विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या मुख्यालयात नुकतीच बैठक घेण्यात आली. या वेळी महापौर अजीव पाटील, उपमहापौर मार्शल लोपीस, स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी, आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, संजय हेरवाडे, सभागृह नेता प्रफुल्ल साने यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी ठेकेदाराने साफसफाई करण्यास हयगय केली, तर १० हजारांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांना एक हजारांचा दंड लावण्यात येणार आहे.
वसई-विरार शहरात अस्वच्छता होऊ नये, नागरिकांचे आरोग्य उत्तम राहावे, यासाठी स्वच्छता मित्र महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. नागरिकांना आता थेट तक्रार दाखल करता येणार आहे. तसेच चोवीस तासांत परिसराची स्वच्छता केली जाणार आहे.
- अजीव पाटील, महापौर
स्वच्छ व सुंदर शहर ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काही नव्या योजना आखल्या आहेत. शहराच्या स्वच्छतेसाठी संबंधित विभाग, ठेकेदारांना निर्देश देण्यात आले असून, नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त
