फसवणुकीला कंटाळून व्यावसायिकाची आत्महत्या
बोईसर, ता. १२ (वार्ताहर) : जमीन व्यवहारात फसवणूक झाल्याच्या नैराश्यातून बोईसर येथील मारुफ खान (वय ६३) यांनी सूर्या नदीपुलाखाली आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या प्रकरणात आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
खान यांनी कुटुंबीयांना ८ मार्चला रात्री फोन करून सूर्या नदीपुलाखाली असल्याचे सांगितले. कुटुंबीयांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता त्यांची दुचाकी, कपडे, मोबाईल आढळले. पोलिस व अग्निशमन दलाच्या मदतीने त्यांना ग्रामीण रुग्णालय बोईसर येथे नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. मृताच्या मोबाईलमध्ये आढळलेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये जमीन व्यवहारात एक कोटी ३५ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३च्या कलम १०८ व ३(५) अंतर्गत राजू राजाराम पाटील, रईसभाई (दोघे रा. मनोर), रिजवान शेख, शाबान शेख (रा. अवधनगर, बोईसर), बाफना, मिठालाल जैन (रा. पालघर), उमाकांत भारती (रा. बोईसर) व नीलेश देसाई (रा. वापी, गुजरात) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
