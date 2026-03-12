घरगुती गॅस पुरवठा नियमित; अफवांवर विश्वास ठेवू नये: तहसिलदार किशोर देशमुख
घरगुती गॅसपुरवठा नियमित
अफवांवर विश्वास ठेवू नये; तहसीलदार किशोर देशमुख यांचे आवाहन
रोहा, ता. १२ (बातमीदार) ः सध्या जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी घरगुती गॅसच्या तुटवड्याबाबत अफवा पसरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. मात्र, रोहा तालुक्यात घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत असून, कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा निर्माण झालेला नाही, अशी माहिती तहसीलदार डॉ. किशोर देशमुख यांनी दिली आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, भारत सरकार आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या निर्देशानुसार घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरचे वितरण नियमानुसार करण्यात येत आहे. गॅस एजन्सीकडून सिलिंडर वितरण झाल्यानंतर पुढील सिलिंडर बुकिंगसाठी किमान २५ दिवसांचा कालावधी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नियमानुसार बुकिंग करून गॅसचा वापर करावा, असे आवाहन तहसीलदार देशमुख यांनी केले आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर केवळ घरगुती कारणांसाठीच करावा. रोहा तालुक्यात गॅसपुरवठा नियमित सुरू असल्याने नागरिकांनी संयम बाळगून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन किशोर देशमुख यांनी केले आहे.
...अन्यथा ‘मेस्मा’अंतर्गत कार्यवाही
काही ठिकाणी घरगुती गॅसचा व्यावसायिक अथवा अन्य अनधिकृत कारणांसाठी वापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. तसेच, नागरिकांनी घरगुती गॅसचा अनावश्यक साठा करू नये अन्यथा शासनाच्या मेस्मा कायाद्याअंतर्गत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
फोटो.. तहसीलदार किशोर देशमुख..
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.