खाद्य प्रेमीची निराशा
प्रभादेवी, ता. १२ ः मुंबईत बरेचशी प्रसिद्ध हॉटेल्स आहेत, तिथे खाण्यासाठी अनेकांची रांग लागलेली असते; मात्र सध्या सुरू असलेल्या गॅसटंचाईमुळे हॉटेल व्यवसायावर याचा थेट परिणाम झाल्याने खाद्यप्रेमींची मात्र निराशा झाली आहे.
दादरमधील प्रसिद्ध असलेल्या आस्वाद हॉटेलमध्ये गॅस पाइपलाइन असून २० टक्के गॅसकपात केल्याने हॉटेलवर परिणाम जाणवू लागला आहे. तर जिप्सी हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या ५० ते ६० पदार्थांची संख्या ३०वर आली आहे. काही ठिकाणी मेन्यू कमी करण्यात आले असून शेगडी आणि इलेक्ट्रिक उपकारणातून बनविण्यात येणारेच पदार्थ ग्राहकांना मिळत असल्याचे येथील हॉटेलवाल्यांनी सांगितले.
दिवसातून दर दोन-तीन तासांनी गॅस पाइपलाइन पुरवठा खंडित करण्यात येतो तर अजून काही महिने तशीच परिस्थिती राहिली तर गॅसपुरवठा खंडित करण्यात येईल, अशी नोटीस महानगर गॅस कंपनीकडून देण्यात आल्याचे आस्वाद हॉटेलचे मालक सूर्यकांत सरजोशी यांनी सांगितले.
छोट्या-मोठ्या खाणावळी गॅसटंचाईमुळे बंद झाल्याने त्याचा परिणाम व्यवसायावर झालाच; मात्र सुरक्षा रक्षक किंवा रोजंदारी करणारे मजूर यांना जेवण मिळत नसल्याने त्यांचेदेखील हाल होत आहेत.
साधा वडापाव जरी खायचे म्हटले तरी त्याच्या किमती वाढल्यामुळे खिशाला अतिरिक्त चाट नक्कीच पडणार, अशी प्रतिक्रिया ग्राहक पूर्वा म्हात्रे यांनी दिली. गॅस नसल्याने छोटी खानावळ दुकाने ठिकठिकाणी बंद झाल्यामुळे रोजच्या जेवणाची गैरसोय होऊ लागली आहे, असे शिवाजी माने यांनी सांगितले.
