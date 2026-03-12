माकूणसारचा गोबरधन प्रकल्प धूळखात
माकुणसारचा गोबरधन प्रकल्प धूळखात
निधीचा अपव्यय आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ग्रामस्थांची कारवाईची मागणी
मनोर, ता. १२ (बातमीदार) : घरगुती गॅस आणि वीजनिर्मितीच्या उद्देशाने पालघर तालुक्यातील माकुणसार गावात उभारलेला ‘गोबरधन’ प्रकल्प जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळे धूळखात पडून आहेत. मनुष्यबळाचा अभाव व प्रकल्पातून गॅसनिर्मितीसाठी आवश्यक शेणाचा पुरवठा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. सध्याच्या काळात गॅस सिलिंडरच्या वाढलेला तुटवडा पाहता, हा प्रकल्प तो तुटवडा भरून काढण्यासाठी संजिवनी ठरू शकला असता, मात्र तेथे सध्या कोणतेच कार्य होत नसल्याचे दिसत आहे.
दीड टन शेणावर प्रक्रिया करून प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या गॅसचा इंधन म्हणून वापर केल्यानंतर सुमारे १५० युनिट वीजनिर्मितीदेखील येथे केली जाणार होती, परंतु जनरेटरच्या सहाय्याने निर्माण होणाऱ्या विजेच्या खरेदीबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले नसल्याने प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेची विक्री कुठे करणार, असा प्रश्न ग्रामस्थ प्रशासनाला विचारत आहेत. या प्रकल्पाचा संपूर्ण महिनाभराचा खर्च हा ७० ते ८० हजारांच्या आत जातो. अशात त्यातून निर्माण होणारा गॅस सोडाच, विजेची विक्रीही शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या सहकार्याने जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा आणि स्वछता मिशन विभागाकडून स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोन अंतर्गत गोबरधन प्रकल्प हा उभारण्यात आला आहे. माणुकसार ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ४० लाख खर्च करून मोठ्या थाटामाटात या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले होते, परंतु उद्घाटनानंतर काही दिवसांतच हा प्रकल्प नियोजनाअभावी धूळखात पडला आहे.
या प्रकल्पात स्थानिक तबेल्यांमधील दीड टन शेणावर प्रक्रिया करून दररोज सुमारे १०० क्युबिक मीटर बायोगॅस आणि १५० युनिट वीजनिर्मिती अपेक्षित होती. दरम्यान, प्रकल्पातील गॅस साठवणुकीचा फुगा हा उंदरांनी कुरतडला आहे. त्यामुळे त्यात गॅस साठवणूक करता येणार नाही. सोबतच प्रकल्पासाठी लागणारे दीड टन शेणाच्या वाहतुकीचे नियोजनही बिघडले आहे. त्यामुळे येथील कामकाज ठप्प झाल्याचे असून, अनेक दिवसांपासून हा प्रकल्प धूळखात पडला आहे. आता याप्रकरणी ग्रामस्थांनी जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जनतेच्या पैशातून हा प्रकल्प उभारला गेला होता. तो निष्क्रिय का ठरला, याचे कारण शोधण्याची मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे.
मनोरमधील घनकचरा प्रकल्पही बंद
पालघर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मिशन विभागाकडून २० लाख रुपयांचा खर्च करून मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला होता. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन झाले होते, परंतु गेल्या वर्षभरापासून हा घनकचरा प्रकल्पही कार्यान्वित झालेला नाही. जिल्हा परिषदेचा स्वच्छता मिशन विभाग आणि ग्रामपंचायतीच्या नियोजनाचा अभावामुळे हा प्रकल्पदेेखील ठप्प झाला आहे.