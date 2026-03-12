गॅस केंद्रावर पोलिस बंदोबस्त
गॅस केंद्रावर पोलिस बंदोबस्त
सिलेंडरसाठी कर्जतमध्ये नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा; अफवांमुळे गर्दी वाढली
कर्जत, ता. १२ (बातमीदार) : कर्जत शहरातील भारत गॅस वितरण केंद्रावर गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून सिलेंडरसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत असल्याने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. गुरुवारी (१२ मार्च) केंद्राबाहेर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.
घरगुती गॅस सिलेंडर मिळेल की नाही, या भीतीमुळे अनेक नागरिक सकाळपासूनच सिलेंडरच्या टाक्या घेऊन वितरण केंद्राबाहेर रांगेत उभे राहत असल्याचे दिसून आले. हे केंद्र शहराच्या मध्यवर्ती भागात व रस्त्यालगत असल्याने मोठ्या गर्दीमुळे वाहतूक कोंडीची समस्याही निर्माण झाली. त्यामुळे कर्जत पोलीस ठाण्याच्या वतीने दोन सुरक्षारक्षक कर्मचारी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले.
कडक उन्हात बराच वेळ रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने काही ठिकाणी नागरिकांमध्ये वादावादी होत असल्याचेही दिसून आले. काही वेळा गॅस एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांशीही नागरिकांचे शाब्दिक वाद झाल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस व इंधन पुरवठ्याबाबत सोशल मीडियावर विविध अफवा पसरत असल्याचे सांगितले जात आहे. या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून अनेक जण थेट वितरण केंद्रावर येऊन सिलेंडर घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
