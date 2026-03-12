गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या रांगा
बेलापूर, ता. १२ (बातमीदार) : आखाती देशांमधील सुरू असणाऱ्या युद्धामुळे अन्य देशांप्रमाणे भारतातही त्याचा विपरीत परिणाम जाणवू लागला आहे. याची सुरुवात म्हणजे एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. नवी मुंबई शहरातील नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरवाढीआधी गॅसची नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी ऐन दरवाढीच्या काळात गॅसची नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना नवीन गॅसची प्रतीक्षा, गॅसच्या नोंदणीसाठी पुढे शेकडो नागरिक आणि किमतीत झालेली वाढ यामुळे नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
नवी मुंबईतील विविध गॅस एजन्सीबाहेर सद्यःस्थितीत नागरिकांच्या लांबच्या लांब रांगा दिसून येत आहेत. कोणी गॅसची नोंदणी करत आहे, तर कोणी नोंदणी केलेल्या गॅसची अद्याप वितरण झाले नसल्याने तक्रार करीत आहेत; मात्र देशभरात होणारा पुरवठा घटल्याने किमतीत वाढ होत नागरिकांपर्यंत गॅस पोहोचण्यास कमालीचा विलंब होत आहे. अमेरिका-इस्राईल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य भारतीयांना महागाईचे चटके बसले आहेत. घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपये आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत ११५ रुपयांनी वाढ केली आहे. नवीन एलपीजी सिलिंडरचे दर तत्काळ लागू झाले असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम थेट परिणाम स्वयंपाकघराचे बजेट, तसेच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या व्यवसायांवर होत आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातील गॅसचे वितरण बाकी
शहरातील विविध गॅस एजन्सीद्वारे नागरिकांना घरोघरी गॅसपुरवठा केला जातो; मात्र घरगुती एलपीजी आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे तसेच अल्प पुरवठ्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातील गॅसचे वितरण अद्याप बाकी असल्याचे एजन्सीद्वारे सांगण्यात येत आहे.
दरवाढ होईल, अशी अपेक्षा नव्हती. अचानकपणे झालेल्या या दरवाढीचा आमच्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. आम्ही आधी गॅसची नोंदणी न केल्याने आता नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत. नवीन गॅस मिळण्यास १२ दिवस लागतील, असे सांगण्यात आले आहे.
- कल्याणी निरगुडकर, गृहिणी
चार दिवस आधीच मी गॅसची नोंदणी केली आहे. मला बुधवारचा दिवस सांगितला होता; मात्र सकाळपासून मी वारंवार फेऱ्या मारूनही अद्याप गॅस सिलिंडर मिळाला नाही.
- किरण वाघ, नागरिक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.