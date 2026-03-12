अध्यक्षपदी शिवसेना (शिंदे) पक्षाचत्या यामिनी जाधव यांची बिनविरोध निवड

जाधव, पाटील यांची बिनविरोध निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग समिती शहर व उपनगर समिती (शहर आणि उपनगरच्या) अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत स्थापत्य समिती शहर अध्यक्षपदी शिवसेना (शिंदे) पक्षात्या यामिनी जाधव यांची बिनविरोध निवड झाली आहे, तर उपाध्यक्षपदी भाजपचे अजय पाटील यांची निवड झाली आहे. पीठासीन अधिकारी महापौर रितू तावडे यांनी आज पालिका मुख्यालयात स्थापत्य समिती सभागृहात घोषणा केली.
स्थापत्य समिती उपनगरच्या अध्यक्षपदी भाजपच्या संगीता शर्मा यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. तसेच, उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे सुरेश आवळे यांची निवड करण्यात आली आहे. याबाबतची घोषणा पीठासीन अधिकारी उपमहापौर संजय घाडी यांनी पालिकेच्या स्थापत्य समिती सभागृहात केली.
