हिंद दि चादर कार्यक्रमासाठी बेस्टच्या विशेष बसेस
हिंद दी चादर कार्यक्रमासाठी
बेस्टची मोफत सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : श्री गुरू तेग बहादूर यांच्या ३५०व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त हिंद दी चादर या कार्यक्रमाचे २८ फेब्रुवारी ते १ मार्च यादरम्यान खारघर, नवी मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य सरकारचा हा कार्यक्रम असल्याने मुंबई व उपनगरातून जाणाऱ्या भाविकांसाठी बेस्टने शंभरहून अधिक मोफत आरक्षित बस गाड्या सोडल्याचे बेस्ट उपक्रमाकडून सांगण्यात आले. मुंबई शहर व उपनगरातील शीख, सीकलकर, बंजारा, लबाना, सिंधी मोहियाल वाल्मिकी उदासीन व नामदेव परंपरा या समाजाची लोकसंख्या जास्त असल्याने अशा गुरू तेग बहादूरनगर, माटुंगा, दादर पूर्व, मुलुंड व कांदिवली पश्चिम तसेच मुंबई शहरातील इतर उपनगरातून शाहिदी समागम खारघर, नवी मुंबई येथे प्रवाशांच्या संख्येला अनुसरून एकूण ३०० बस गाड्यांची मागणी करण्यात आली होती; मात्र बेस्टकडे अपुरा बस ताफा असल्याने तसेच नियमित प्रवर्तन विस्कळित होऊ नये म्हणून बेस्टने १००च्या आसपास बस गाड्या पुरवल्या होत्या. या कार्यक्रमाला बस गाड्या पुरवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी बेस्टला बस पुरवण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र सरकार या कार्यक्रमाचे आयोजक असल्यामुळे बेस्टने यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले नसल्याची माहिती आज बेस्ट समिती सभेत बेस्टतर्फे देण्यात आली.
