वीस कोटींच्या जमीनीसाठी ऐशी कोटीचे भाडे
२० कोटींच्या जमिनीसाठी ८० कोटींचे भाडे
मेट्रो कास्टिंग यार्डसाठी दिलेले भाडे वादाच्या भोवऱ्यात
भाईंदर, ता. १२ (बातमीदार) : दहिसरहून मिरा-भाईंदरमध्ये येत असलेल्या मेट्रोच्या कामासाठी चेणा येथे कंत्राटदाराने उभारलेल्या कास्टिंग यार्डसाठी एमएमआरडीएने दिलेले कोट्यवधी रुपयांचे भाडे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. यासंदर्भात मिरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. त्यावर याप्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
मिरा-भाईंदरच्या मेट्रोला विलंब होत असल्याने नरेंद्र मेहता यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या वेळी बोलताना मेहता यांनी सांगितले की, मेट्रोच्या कामासाठी कास्टिंग यार्ड बांधायला एमएमआरडीएने कंत्राटदाराला जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. मात्र, कंत्राटदाराने स्वत:च जागा भाड्याने घेतली. ही जागा राज्य सरकारने विकत घेतली असती तर त्याची किंमत २० कोटी रुपये एवढी होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांच्या काळात जागेच्या भाड्यापोटी ३६ रुपये फूट या दराने तब्बल ८० कोटी रुपये भाडे कंत्राटदाराला देण्यात आले. या जागेपासून काही मीटर अंतरावर एमएमआरडीएने दुसऱ्या प्रकल्पासाठी जागा भाड्याने घेतली आहे. त्यासाठी केवळ सात रुपये फूट असा दर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला देण्यात आलेले अतिरिक्त भाडे त्याच्याकडून वसूल केले जाणार का? त्याचप्रमाणे एमएमआरडीएच्या ज्या अधिकाऱ्याने हा दर लावला आहे, त्यावर कारवाई केली जाणार, असा प्रश्न मेहता यांनी सभागृहात विचारला. याव्यतिरिक्त मिरा-भाईंदरमध्ये बांधण्यात येत असलेल्या चार उड्डाणपुलांसाठी २१७ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. मात्र, कंत्राटदाराने जास्तीचे देयक सादर केले आहे, असाही आरोप मेहता यांनी लक्षवेधी सूचनेदवारे केला.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मेहता यांना उत्तर देताना सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल व कंत्राटदाराला जास्तीचे भाडे देण्यात आले असेल, तर ते परत घेण्याची कारवाई केली जाईल. कंत्राटदाराच्या कामात कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्याच्यावरही कारवाई केली जाईल. दहिसर टोलनाका स्थलांतर करणे, विविध परवानग्यांमुळे मेट्रोच्या कामाला विलंब झाला, असा खुलासा राज्यमंत्र्यांनी केला. दरम्यान, संपूर्ण एमएमआर परिसरात या कंत्राटदारासंदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. यांची गंभीर दाखल घेऊन यासंदर्भात कालबद्ध चौकशी करण्यात यावी, अशी सूचना संजय केळकर यांनीही केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.