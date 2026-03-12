शालेय पोषण आहारातील तांदळाची आफ्रिकन देशांत तस्करी? सीआयडी चौकशीची मागणी
पोषण आहारातील तांदळाची
आफ्रिकन देशांत तस्करी?
तुर्भे, ता. १२ (बातमीदार) : राज्यातील शालेय पोषण आहारासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या तांदळाची आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये तस्करी होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या डीपीईएमएस विभागामार्फत शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचा ठेका मेसर्स जे. बी. ग्रेन्स डिलर्स असोसिएशन ट्रस्टचे अध्यक्ष अनिलकुमार गुलाबचंद गुप्ता यांना देण्यात आला आहे. या ठेक्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत अध्यक्ष अनिलकुमार गुप्ता यांच्याशी संपर्क केला असता झाला नाही.
यासंदर्भात ट्रस्टचे उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता आणि सदस्य विजय गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत हे आरोप केले आहेत. अशोक आणि विजय गुप्ता यांनी सांगितले की, बोरिवलीहून मुंबईतील रेशनिंग दुकानांपर्यंत १० टन धान्य पोहोचवण्यासाठी सुमारे १०,५०० रुपये वाहतूक खर्च आकारला जातो. तर भिवंडीहून मुंबईपर्यंत शालेय पोषण आहारासाठी १० टन तांदूळ पोहोचवण्यासाठी अवघे १,४०० रुपये खर्च दाखवण्यात येतो. इंधन, मजुरी आणि इतर खर्च लक्षात घेतल्यास इतक्या कमी दरात वाहतूक करणे शक्य नसल्याने या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
ट्रस्टचे अध्यक्ष अनिलकुमार गुप्ता यांनी संस्थेचा वापर खासगी व्यावसायिक संस्थेसारखा केल्याचा आरोप अशोक गुप्ता यांनी केला. ट्रस्टमधून मिळणारा नफा अध्यक्ष व त्यांच्या कुटुंबीयांकडे वळवला जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या ऑडिट अहवालानुसार ट्रस्टमधील ८० टक्के हिस्सा अनिलकुमार गुप्ता, तर १०-१० टक्के हिस्सा अमित अनिलकुमार गुप्ता आणि शिवपूजन कमलाप्रसाद गुप्ता यांच्या नावावर असल्याचे निदर्शनास आल्याचे ते म्हणाले. तसेच ट्रस्टला मिळालेली वाहतूक कंत्राटे कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता अध्यक्ष अनिलकुमार गुप्ता यांच्या मालकीच्या वाहनांना उपकंत्राट स्वरूपात देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर ट्रस्टचा निधी “अनसिक्युअर्ड कर्ज” या नावाखाली कुटुंबीयांच्या खात्यात वळवण्यात आल्याचा, तसेच धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता बँकेतून ओव्हरड्राफ्ट सुविधा घेतल्याचाही आरोपही त्यांनी केला. तसेच शालेय पोषण आहारासाठी असलेला तांदूळ वळवून परदेशात, विशेषतः आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये विक्री होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक किंवा सीआयडीमार्फत चौकशी करून संबंधित टेंडर तत्काळ रद्द करावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
