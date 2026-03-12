बेलापूर, ता. १२ (बातमीदार) : जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजीचा पुरवठा विस्कळित झाला आहे. अशा वेळी लोकांनी इंडक्शन शेगडी, इलेक्ट्रिक कूकर आदींकडे मोर्चा वळविला आहे. या उत्पादनांची मागणी जवळपास २० ते ३० टक्क्यांनी वाढली आहे. नवी मुंबईतील बहुतांश दुकानात नागरिकांनी इलेक्ट्रिक इंडक्शन खरेदीसाठी गर्दी केली आहे. मात्र, दुसरीकडे काही दुकानात, ऑनलाइन साईटवर इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक असल्याचे दिसण्यात आहे.
भारताची ८० टक्के एलपीजी गरज आयातीवर अवलंबून आहे. इराण-इस्राईल युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळित झाली असून, भविष्यात गॅसचे दर हजार ते बाराशे रुपयांच्या पार जाण्याची भीती आहे. भारतात व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. याचा परिणाम खानावळी आणि हॉटेलवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. याशिवाय घरगुती गॅस बुकिंगचा कालावधीदेखील वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे गृहिणींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. जर घरात गॅसच नसेल, तर सर्व कामे अडकून राहतील, पण अशावेळी गृहिणींनी, हॉटेल व्यावसायिकांनी इलेक्ट्रिक इंडक्शनचा पर्याय अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे.
अनेक दुकानात इंडक्शन आऊट ऑफ स्टॉक
नवी मुंबईमध्ये रिलायन्स, विजय सेल्स, लहान मोठी भांडीची दुकाने या ठिकाणी सध्या हॉटेल व्यावसायिक, केटरर्स, गृहिणी यांनी इलेक्ट्रिक इंडक्शन खरेदीसाठी गर्दी केली आहे. मात्र, अचानक मागणी वाढल्याने बहुतांश ठिकाणी इलेक्ट्रिक इंडक्शन आऊट ऑफ स्टॉक असल्याचे दिसून येत आहेत, तर अनेक ठिकाणी चढ्या भावाने ही उपकरणे विकली जात आहेत.
