झुरळ मारण्याच्या लाल हिटची मासेविक्रेत्याकडून फवारणी
नालासोपारा, ता. १२ (बातमीदार) : एका मासेविक्रेत्याने झुरळ मारण्याच्या लाल हिटने माशांवर फवारणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार वसईत उघडकीस आला आहे. याबाबत एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे. वसई पूर्व नवजीवन परिसरातील मासेविक्रेत्याचा हा व्हिडिओ असून, ही घटना स्थानिक मनसेचे नगरसेवक प्रफुल पाटील यांना कळताच त्यांनी गुरुवारी (ता. १२) पालिका प्रशासनाला कळवून संबंधित मासेविक्रेत्यावर तत्काळ कारवाई केली आहे.
विरार पश्चिम ग्लोबल सिटी परिसरात एका फळविक्रेत्याने चक्क गटाराचे पाणी फळावर शिंपडल्याचा व्हिडिओ समोर आला होता. ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा मासेविक्रेत्याने चक्क झुरळ मारण्याच्या औषधाची फवारणी विक्रीसाठी आणलेल्या माशांवर केल्याचा व्हिडिओ समोर आला असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. वसई पूर्व नवजीवन रस्त्यावर हा मासेविक्रेता मासे विकतो. त्याच्या आजूबाजूला पूर्णपणे दुर्गंधी पसरलेली आहे. त्यामुळे झुरळ, माश्या यांचा त्रास टाळण्यासाठी त्याने चक्क विक्रीसाठी आणलेले मासे आणि आजूबाजूच्या दुर्गंधीवर लाल हिट मारले आहे. लाल हिट मारताना जागरूक नागरिकांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी तो व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल केला. त्यानंतर ही घटना उघडकीस आली आहे.
संबंधित व्हिडिओ माझ्या प्रभागातील असल्याने तीव्र संताप झाला. त्यामुळे तत्काळ पालिका प्रशासन आणि आरोग्य विभागाशी संपर्क करून तिथे तोडक कारवाई केली आहे. माणसांच्या जीवाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व फळ, मासे, चायनीज, वडापाव, अशा सर्व फेरीवाले यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी.
- प्रफुल पाटील, नगरसेवक, वसई-विरार महापालिका
