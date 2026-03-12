पालिका शाळांतील मध्यान्ह भोजनात फळवाटप
पालिका शाळांतील मध्यान्ह भोजनात फळवाटप
मुंबई, ता. १२ ः गॅसच्या तुटवड्यामुळे महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन पोषण आहार देणे शक्य होत नसल्याने केळी, सफरचंद अशी फळे देण्यात येत असल्याची माहिती माहिती शिक्षण समिती अध्यक्ष राजश्री शिरवडकर यांनी दिली. पालिकेच्या शाळांतील ५.४० लाख विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाला मुकावे लागले आहे. दरम्यान, सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने पालिका मुख्यालयातील उपाहारगृहातील जेवणात कपात केल्याचे उपाहारगृहाच्या व्यवस्थापकांनी सांगितले.
कूपरमध्ये गैरसोय नाही!
कूपर रुग्णालयात रोज एक ते दीड हजार रुग्णांचे जेवण इस्कॉनमधून येते. इस्कॉनकडे सद्यःस्थितीत सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, कोणाची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे, असे कूपर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. देवादास शेट्टी यांनी सांगितले.
कंपनीला पत्र
- महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयासह उपनगरीय रुग्णालयात सिलिंडरचा साठा पुरेसा आहे. उपनगरीय रुग्णालयांत जेवणाचा पुरवठा कंत्राटदारांच्या माध्यमातून होतो. त्यामुळे सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्याबाबत गॅस वितरण करणाऱ्या कंपनीला पत्र लिहिल्याचे उपनगरीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चंद्रकांत पवार यांनी सांगितले.
गैरसोय होणार नाही!
केईएम रुग्णालयात १२ तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये तीन हजार रुग्णांचे जेवण तयार करण्यात येते; परंतु सध्यातरी केईएम रुग्णालयात सिलिंडरची काही अडचण नसून पाइपलाइनने गॅसपुरवठा होतो. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होणार नाही, असे केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांनी सांगितले.
