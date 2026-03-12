ठाणे ते बोरिवली दुहेरी भुयारी बोगद्याचे प्रकरण
समिती गठित करण्याचे न्यायालयाचे संकेत
ठाणे ते बोरिवली दुहेरी भुयारी बोगद्याप्रकरणी याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्यांच्या प्रकल्पासाठी रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृहाला स्थानिक रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेची दखल घेऊन गुरुवारी (ता. १२) उच्च न्यायालयाने या प्रश्नी समिती गठित करण्याचे संकेत दिले. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांसह सर्व प्रतिवाद्यांना प्रत्येकी एका तज्ज्ञ व्यक्तीचे नाव सुचविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि निवारागृह अन्यत्र हलविण्याची मागणी ठाणेस्थित हावरे सिटी टाऊनशिपमधील रहिवाशांसह पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी आणि प्रशांत महाडिक यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत असून जवळपास शाळा आहेत. त्यासोबतच प्रदूषणामुळे रहिवाशांना आरोग्यविषयक समस्या भेडसावू लागल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्याायालयाने समिती गठित करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांसह सर्व प्रतिवाद्यांना प्रत्येकी एका तज्ज्ञ व्यक्तीचे नाव सुचविण्याचे आदेश देऊन सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
काय प्रकरण?
मार्च २०२४ मध्ये आरएमसी प्लांटचे काम सुरू झाल्यानंतर, कामामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण वाढले असून त्याचे प्रतिकूल परिणाम परिसरात दिसू लागले. त्याआधी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुविधांसाठी त्यांच्या टाऊनशिपला लागून असलेली जमीन सपाट करून मोठ्या झाडांसह दाट हिरवी झाडे आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बेकायदा तोडण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे. एमपीसीबीने ८ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये परिपत्रक काढून आरएमसी प्लांट्सचे पर्यावरणास मध्यम प्रमाणात धोकादायक असलेल्या उद्योग श्रेणीत पुनर्वर्गीकरण केले होते. त्यामुळे आरएमसीला नव्याने परवानगी आवश्यक करण्यात आली होती. असे असूनही पुनर्वर्गीकरणापूर्वी म्हणजेच १७ मे २०२४ मध्ये मिळालेल्या परवानगीच्या आधारे आरएमसी प्लांट सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, आरएमसी प्लान्ट हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा भाग आहे. याची पुष्टी करणारे ठाणे महापालिकेचे ५ जुलै २०२४ रोजीचे पत्रही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेसह जोडले आहे. महापालिकेच्या पत्रात या जागेवर नैसर्गिक प्रवाह असून, त्या कामासाठी नाला विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचेही नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.