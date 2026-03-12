पाच वर्षांच्या मुलीचे अपहरण आणि लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण
अपहरण, लैंगिक अत्याचार प्रकरण
आरोपीला दिलासा देण्यास
उच्च न्यायालयाचा नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : पाच वर्षांच्या मुलीचे अपहरण आणि बलात्कार करून हत्या केल्याच्या आरोपांत दोषी ठरलेल्या आरोपीची जन्मठेप स्थगित करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. आरोपीचे कृत्य क्रूर आणि भयानक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने जामिनावर सुटका करण्याची मागणी फेटाळताना नोंदवले.
न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी पार पडली. त्या वेळी न्यायालयाने पुराव्यांचा अभ्यास केल्यानंतर गुन्ह्याचे स्वरूप पाहता अपील प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षा निलंबित करण्याची आणि जामिनावर सुटका करण्याची अपीलकर्त्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला आणि त्याची मागणी फेटाळून लावली.
फेब्रुवारी २०१९ च्या मध्यरात्री मुंबईतील माहीम (पश्चिम) येथील एल. जे. मार्गावरील रझ्झाक मंझिलजवळील पदपथावर अल्पवयीन पीडित मुलगी पालकांसोबत झोपली असताना आरोपीने मुलीचे अपहरण केले. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केली हाेती. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही तपासून आरोपीला अटक केली हाेती. वैद्यकीय पुराव्यांतून मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आणि तिचा गळा आवळून खून केल्याचे सिद्ध झाले हाेते.
बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) स्थापन विशेष सत्र न्यायालयाने ४ एप्रिल २०२४ रोजी अपीलकर्त्याच्या त्याच्यावरील सर्व आरोपांत दोषी ठरवले होते आणि नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच अपील निकाली निघेपर्यंत शिक्षा स्थगिती द्यावी आणि जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती.
