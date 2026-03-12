सरकार शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कटीबद्ध कृषी मंत्री आशिष जैस्वाल यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १२ : शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक आव्हानांसह बदलत्या हवामानाचे संकट आहे, परंतु आता शेतकरी कृषी साक्षर झाला असून, त्याबाबत आनंद आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य व केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कृषी राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल यांनी केले.
नवी मुंबईत वाशी येथे सिडको प्रदर्शन केंद्रात ‘ॲग्रो स्पेक्ट्रम टेक्नोव्हॅट २०२६’ या कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित दोनदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. या कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशीच्या सांगता समारंभावेळी जैस्वाल यांनी सरकारच्या कृषी धोरण हे शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात ठेवून तयार केले जात असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी या कार्यशाळेचे उद्घाटन केले. जैस्वाल यांनी बोलताना सांगितले की, सरकार फक्त धोरण तयार करीत आहे, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे काम शेतकरी आणि त्यावर उद्योजक व व्यावसायिक करीत आहेत. जसे व्यक्तीला आरोग्य महत्त्वाचे असते, तसे शेतीकरिता मातीचे आरोग्य महत्त्वाचे असते. कोणालाही विषयुक्त अन्न नको आहे. सर्व जण सेंद्रीय शेतीवर आधारित अन्नासाठी हवे तेवढे पैसे खर्च करण्यास तयार आहेत. मात्र, याची खात्री कोणी देत नाही, परंतु सरकार सेंद्रीय शेतीला पाठिंबा देण्याच्या अनुषंगाने सर्वोतोपरी मदत करणार असल्याचे आश्वासन जैस्वाल यांनी दिले. सध्या बांबू या वन प्रकारातील झाडाला पिकाचा दर्जा देण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती जैस्वाल यांनी दिली. तसेच सरकारकडून शेतकरी आणि शेतीपूरक उद्योजकांना जी मदत हवी आहे, ती सर्व मदत करू, असे आश्वासनही जैस्वाल यांनी दिले. तसेच लवकरच नर्सरी कायद्यात गुढीपाडवा आधी बदल करू, असे संकेतही जैस्वाल यांनी दिले. याप्रसंगी ‘ॲग्रो स्पेक्ट्रम टेक्नोव्हॅट २०२६’चे चेअरमन डॉ. सी. डी. मायी, ‘सकाळ’ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, टाफीचे समूह अध्यक्ष डॉ. टी.आर केसवन आणि ॲग्रो स्पेक्ट्रम इंडियाचे व्यवस्थापकीय संपादक रवी बराटकर उपस्थित होते.
