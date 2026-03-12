एआय तंत्रज्ञानामुळे शेतीत नवी क्रांती शक्य
प्रतापराव पवार ः ‘ॲग्रो स्पेक्ट्रम टेक्नोव्हेट २०२६’मध्ये मुलाखत
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १२ : वाशी येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात गुरुवारपासून (ता. १२) ‘ॲग्रो स्पेक्ट्रम टेक्नोव्हेट २०२६’ या कृषी क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यशाळेला सुरुवात झाली. या कार्यशाळेत ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांची वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी प्रकट मुलाखत घेतली. या संवादात पवार यांनी बारामती येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रयोगांची माहिती देत ‘भारतीय शेतीसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना’ यावर सविस्तर भाष्य केले.
बारामती येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह माहिती, हवामान केंद्रे आणि मातीतील सेन्सर यांच्या मदतीने शेतीचे व्यवस्थापन करण्याचा अभिनव प्रयोग राबवला जात आहे. पिकांना किती पाणी द्यायचे, खत कधी टाकायचे किंवा कीटकनाशक फवारणी कधी करायची, याबाबत शेतकऱ्यांना मोबाईलवरून अचूक सूचना दिल्या जातात. पिकांची स्थिती सतत तपासली जाते. जणू एखादा रुग्ण आयसीयूमध्ये असल्याप्रमाणे प्रत्येक दोन तासांनी माहिती मिळते. त्यामुळे पाणी आणि खतांचा अपव्यय कमी होतो आणि उत्पादन वाढण्यास मदत होते, असे प्रतापराव पवार यांनी सांगितले.
शेतातील माहिती चार वेगवेगळ्या माध्यमांतून गोळा केली जाते. उपग्रह प्रतिमा, हवामान केंद्र, मातीतील सेन्सर आणि मातीच्या नमुन्यांचे प्रयोगशाळेतील विश्लेषण या माहितीच्या आधारे अल्गोरिदम शेतकऱ्यांना अचूक मार्गदर्शन करतात. या डेटाच्या आधारे प्रत्येक तासाला १२ हवामानविषयक घटकांची माहिती दिली जाते, असे बारामती येथील मृदाशास्त्र विषय विशेषज्ञ व कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्प समन्वयक विवेक भोईटे यांनी सांगितले. तसेच सूक्ष्मजीवशास्त्र विषय विशेषज्ञ व कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्प संशोधन समन्वयक डॉ. योगेश फाटके यांनी माहिती सादर केली.
---
शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकणे महत्त्वाचे
पारेख यांनी तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. सुरुवातीला शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकणे, हे मोठे आव्हान होते; परंतु आता बारामतीत हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी हे तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. आणखी पाच हजार शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतील शेतकरी आणि कृषितज्ज्ञ बारामतीला भेट देऊन प्रत्यक्ष परिणाम पाहत आहेत. या प्रकल्पाचा विस्तार देशभर करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, असे पवार म्हणाले.
-----
सरकारच्या पाठबळाची गरज
भारतामध्ये सुमारे १३ कोटी शेतकरी असल्याने अशा तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी सरकारी पाठबळ अत्यावश्यक असल्याचे मत दीपक पारेख यांनी व्यक्त केले. कोविडनंतर भारताने जलद गतीने लसीकरण मोहीम राबवली. तसेच आधार आणि यूपीआयसारखी डिजिटल पायाभूत व्यवस्था उभारली. त्याच धर्तीवर ‘डिजिटल अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विकसित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
----
वॉशिंग्टननंतर बारामती दुसरे संशोधन केंद्र
गेल्या काही वर्षांपासून भारताला हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम जाणवू लागले आहेत. २०२२ पासून उष्णतेच्या लाटांच्या वारंवारतेत मोठी वाढ झाली. त्याचा थेट फटका गहू, कापूस आणि सोयाबीनच्या उत्पादनाला बसत आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी बारामती येथील ‘ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ आणि मायक्रोसॉफ्ट यांनी ‘फार्म ऑफ द फ्युचर’ हा प्रकल्प साकारला आहे. कृषी आणि पाण्यावरील मायक्रोसॉफ्टचे वॉशिंग्टननंतर बारामती हे जगातील दुसरे मोठे संशोधन केंद्र ठरले आहे. या प्रयोगातून उसाचे उत्पादन ३० ते ४० टक्के वाढले असून, साखर उत्पादनात दोन ते चार टक्के वाढ झाली आहे. या प्रकल्पाची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेतली जात आहे, असे पवार यांनी नमूद केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.