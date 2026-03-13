ऐरोलीत जेसीबीच्या धडकेत दूचाकीवरील दोन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू;
जेसीबीच्या धडकेत
दोन तरुण ठार
नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : ऐरोली सेक्टर १४ येथून प्रवास करणाऱ्या तरुणांच्या दुचाकीला जेसीबीची धडक लागल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी घडली. या अपघातात दुचाकीवरील दोन्ही तरुणांचा मृत्यू झाला. रबाळे पोलिसांनी तत्काळ संबंधित जेसीबीचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.
दुचाकीवरून दिग्विजय बाबासाहेब दिंडे (१७) व हर्षद सावर्डेकर (१८) हे दोघे शुक्रवारी सकाळी १०च्या सुमारास ऐरोली सेक्टर १०च्या दिशेने भरधाव वेगाने जात होते. त्या वेळी जेसीबीचालक हनुमंत मारुती शिंदे (२९) हा समोरून रस्ता ओलांडून जात होता. त्या वेळी जेसीबी रस्त्याच्या मध्ये आल्याने वेगाने येणारी दुचाकी जेसीबीला धडकली. या धडकेचा वेग इतका भीषण होता, की दुचाकीवरील दोन्ही तरुण गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी नेण्यात आले; परंतु रुग्णालयात दोघांचाही मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच, रबाळे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत आणि पोलिस निरीक्षक शाम बनसोडे यांनी भेट दिली. त्यानंतर रबाळे पोलिसांनी आरोपी जेसीबीचालक हनुमंत शिंदे याला ताब्यात घेतले असून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक होनमाने या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.