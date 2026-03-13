कल्याणमध्ये महागाई विरोधात काँग्रेसचा एल्गार
महागाईविरोधात काँग्रेसचा एल्गार
गॅस दरवाढीविरोधात तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा
कल्याण, ता. १३ (वार्ताहर) : केंद्र सरकारकडून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ आणि गॅस नोंदणीच्या जाचक अटींमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या अन्यायी दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष डॉ.राजकुमार पातकर यांच्या नेतृत्वात आज कल्याणमध्ये भव्य आंदोलन करण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथून या आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. तेथून हातामध्ये फलक आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयाकडे कूच केली. ‘महागाईच्या राक्षसाला गाडण्यासाठी एकत्र या,’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. तहसील कार्यालयासमोर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी चूल मांडून त्यावर भाकरी केली व तहसीलदार यांना निषेध नोंदवण्यासाठी भाकरी भेट दिली. या आंदोलनात काँग्रेसच्या विविध आघाड्यांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये नगरसेविका कांचन कुलकर्णी, नवीन सिंग, मामा पगारे, मुन्ना तिवारी, जपजित सिंह, राजेश वाघमारे, रीना खांडेकर, वर्षा शिखरे, जयदीप सानप, व इतर कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
‘मोदी सरकारने गॅस दरवाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला आहे. गॅस नोंदणीच्या जाचक अटींमुळे गृहिणींचे हाल होत आहेत. जोपर्यंत सरकार हे दर कमी करत नाही, तोपर्यंत काँग्रेसचा हा लढा सुरूच राहील.’
डॉ. राजकुमार पातकर, जिल्हाध्यक्ष
