मनसे नेत्याची गाडी जाळल्याप्रकरणी आरोपी अटकेत

चारचाकी जाळल्याप्रकरणी
एकाला अटक
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमधील तानाजीनगर परिसरात मनसे पदाधिकाऱ्याच्या चारचाकीला बुरखाधारी व्यक्तीने आग लावल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. पहाटेच्या सुमारास घडलेली ही संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. उल्हासनगर पोलिसांनी याप्रकरणी पवन गुप्ता नावाच्या आरोपीला अटक करत तपासाला वेग दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तानाजीनगर येथे मैनुद्दीन शेख यांचे पक्ष कार्यालय असून, त्यांची चारचाकी नेहमीप्रमाणे कार्यालयाबाहेर उभी होती. दोन दिवसांपूर्वी पहाटे साधारण ४ ते ५च्या दरम्यान एक अज्ञात इसम बुरखा परिधान करून तेथे आला. त्याने कारवर ज्वलनशील पदार्थ टाकून आग लावली. काही क्षणांतच कारने पेट घेत पूर्णपणे खाक झाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून तपास सुरू केला होता. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवून अवघ्या १२ तासांत त्याला अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव पवन गुप्ता असून, तो सराईत गुन्हेगार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
