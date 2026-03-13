दीड लाख ठाणेकर गॅसवर - एका दिवसात ४५ हजार सिलेंडरची वितरणचा दावा
४५ हजार गॅस सिलिंडरचे
ठाण्यात वितरण?
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाची झळ राज्यातील विविध भागातदेखील बसत आहे. अशातच ठाणे जिल्ह्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची विक्री बंद करण्यात आली असून घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा शिधावाटप विभागाकडून करण्यात येत आहे. असे असले तरी, मागील काही दिवसांतच ठाणे शिधावाटप परिमंडळ ‘फ’मध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरची नोंदणी थेट दीड लाखाच्या आसपास गेल्याची माहिती समोर आली आहे. गुरुवारी (ता. १२) एका दिवसात ४५ हजार गॅस सिलिंडरचे वितरण केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
इराण, अमेरिका आणि इस्राईल यांच्यातील वाढत्या तणावाचा खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. याचा फटका भारताला बसला असून देशातील अनेक राज्यांमध्ये गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी गॅस मिळविण्यासाठी नागरिकांना रांगा लावाव्या लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती शिधावाटप कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे; मात्र हॉटेल्समध्ये वापरण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मागील चार दिवसांपासून पूर्णत: बंद ठेवण्यात आले आहे. अशातच ठाणे ‘फ’ परिमंडळात ७२ गॅस एजन्सीच्या माध्यमातून घरगुती गॅस सिलिंडर वाटपासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरच्या साठ्याचा आढावा घेण्यासाठी व काळाबाजार रोखण्यासाठी ठाणे शिधावाटप कार्यालयाकडून दक्षता घेत, निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शासनच्या निर्देशानुसार नागरिकांना किंवा हॉटेल व्यावसायिकांना काळाबाजार दिसल्यास तक्रार करता यावी, यासाठी कंट्रोल रूमची स्थापना ठाणे शिधावाटप कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. तसेच ८१६९२३०६६५ हा तक्रार क्रमांकदेखील जाहीर करण्यात आला आहे.
.....................
सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादित करण्यात आला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचा नियमित पुरवठा सुरू आहे. गॅस सिलिंडरबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्यामुळे नोंदणीची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. असे असले तरी, एका दिवसात ४५ हजार गॅस सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले आहे, त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये.
- प्रशांत काळे, उपनियंत्रक शिधावाटप, फ परिमंडळ, ठाणे
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.