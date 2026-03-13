ठाण्यात फास्ट फूड सेंटरच्या किचनला आग; आठ कर्मचारी थोडक्यात बचावले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : ठाणे पश्चिम येथील वसंत विहार परिसरात असलेल्या एका फास्ट फूड सेंटरच्या स्वयंपाकगृहात आग लागल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १३) दुपारी घडली. आग लागल्याचे लक्षात येताच तेथील आठ कर्मचारी बाहेर पडल्याने मोठा अनर्थ टळला. ठाणे महापालिका अग्निशमन दल व आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या तत्परतेमुळे आगीवर तत्काळ नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. वसंत विहार सर्कल परिसरातील बाबा पावभाजी अँड फास्ट फूड सेंटर येथे शुक्रवारी (ता. १३) दुपारच्या सुमारास आग लागल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेस प्राप्त झाली. या घटनेच्या वेळी सेंटरमध्ये सुमारे आठ कर्मचारी काम करत होते. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन पथकाकडून सांगण्यात आले.
