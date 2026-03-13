ट्रान्स हार्बरसह पश्चिम रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक
ट्रान्स हार्बरसह पश्चिम रेल्वेवर उद्या मेगाब्लॉक
प्रभादेवी स्थानकात गर्डर उभारणी; मेल, एक्स्प्रेस गाड्यांना विलंब
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : रेल्वे मार्गांवरील देखभाल, दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी रविवारी (ता. १५) मध्य रेल्वेच्या ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक, तर पश्चिम रेल्वेवर मध्यरात्रीच्या सुमारास जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कामांमुळे काही उपनगरी लोकल सेवा रद्द राहतील, तर काही गाड्या पर्यायी मार्गावर वळवण्यात येणार असल्याने प्रवाशांनी वेळापत्रक पाहून नियोजन करून प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
ट्रान्स हार्बर मार्ग
कुठे : ठाणे ते वाशी, नेरूळ अप-डाऊन मार्ग
कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान धावणाऱ्या अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर लोकल सेवा पूर्णपणे रद्द राहतील. तसेच ठाण्याहून वाशी, नेरूळ, पनवेलकडे जाणाऱ्या गाड्या सकाळी १०.३५ ते सायंकाळी ४.०७ दरम्यान रद्द राहतील. दुसरीकडे पनवेल, नेरूळ, वाशीहून ठाण्याकडे येणाऱ्या काही सेवा सकाळी १०.२५ ते सायंकाळी ४.०९ पर्यंत रद्द असतील.
पश्चिम रेल्वे
कुठे : प्रभादेवी स्थानक
कधी : पहाटे १.३० ते सकाळी ६.०० वाजेपर्यंत
परिणाम : प्रभादेवी येथील रोड ओव्हर ब्रिजच्या गर्डरच्या कामासाठी हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत काही उपनगरी लोकल सेवा रद्द राहतील, तर काही गाड्या दादर आणि वांद्रे येथे शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येतील. तसेच चर्चगेट, प्रभादेवी आणि माटुंगा रोड, माहीमदरम्यान काही काळ लोकल सेवा बंद राहतील. या ब्लॉकमुळे काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल करण्यात आला आहे.
या गाड्या सुटणार उशिराने
प्रभादेवी रेल्वे स्थानकातील ब्लॉकमुळे काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्या उशिराने धावणार आहेत. त्यामध्ये ट्रेन क्र. ०९१८४ वाराणसी- मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस दोन तास, ट्रेन क्र. २२९४६ ओखा- मुंबई सेंट्रल एक्स्प्रेस एक तास ४५ मिनिटे, ट्रेन क्र. १२९२८ एकतानगर- दादर एक्स्प्रेस एक तास, ट्रेन क्र. १२९०२ अहमदाबाद- दादर एक्स्प्रेस एक तास, ट्रेन क्र. ०९०५२ भुसावळ- दादर एक्स्प्रेस ४५ मिनिटे आणि ट्रेन क्र. २२९५३ मुंबई सेंट्रल- अहमदाबाद एक्स्प्रेस ३० मिनिटे उशिराने सुटणार आहेत.
