शासकीय मुलींचे वसतिगृह असलेल्या इमारतीवर महापालिकेची कारवाई; १.४१ कोटींच्या थकबाकीवर मुख्य कार्यालय सील
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) ः उल्हासनगर महापालिकेने थकीत करवसुलीसाठी धडक मोहीम सुरू केली आहे. यात आज एक अनोखी कारवाई पाहायला मिळाली. सहा वर्षांपासून एक कोटी ४१ लाख ४८ हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकवलेल्या इमारतीतील शासकीय कार्यालयावर प्रशासनाने थेट सीलची कारवाई केली. विशेष म्हणजे या इमारतीत शासकीय मुलींचे वसतिगृह सुरू असल्याने विद्यार्थिनींच्या हिताचा विचार करत संपूर्ण इमारत सील न करता केवळ वसतिगृहाचे मुख्य कार्यालय सील करण्यात आले. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून कारवाईचे नेतृत्व केले.
‘कोठावडे व्हिला’ ही खासगी इमारत ललित सीताराम/रोशनी कोठावडे यांच्या मालकीची आहे. शासनाने ही जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन येथे शासकीय मुलींचे वसतिगृह सुरू केले आहे. महापालिकेच्या नोंदीप्रमाणे या इमारतीवर सहा वर्षांपासून एक कोटी ४१ लाख ४८ हजार रुपयांचा कर थकीत आहे. कर भरण्यासाठी वारंवार नोटिसा आणि वॉरंट बजावूनही संबंधित मालकांनी कर न भरल्याने अखेर प्रशासनाने कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला.
महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी उपायुक्त विशाखा मोटघरे, नीलम कदम, गणेश शिंपी, विनोद केणे यांच्यासह स्वतः या ठिकाणी भेट देत कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, इमारतीत शासकीय मुलींचे वसतिगृह असल्याने तेथील विद्यार्थिनींच्या निवास व्यवस्थेला धक्का लागू नये याची प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली. त्यामुळे संपूर्ण इमारत सील करण्याऐवजी फक्त वसतिगृहाचे मुख्य कार्यालय सील करण्यात आले. तसेच विद्यार्थिनींची गैरसोय होऊ नये म्हणून पाणीपुरवठ्याची जोडणी कायम ठेवण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.