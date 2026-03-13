कल्याणात वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेक व्हिडिओ बनवणाऱ्या तरुणाला अटक
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १३ ः कल्याण परिसरातून जाणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसवर दगडफेक केल्याची घटना आज सकाळी घडली. दगडफेक करून या घटनेचा व्हिडिओ बनवणाऱ्या तरुणाला रेल्वे पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वंदे भारत एक्स्प्रेस कल्याण परिसरातून जात असताना एका तरुणाने ट्रेनवर दगडफेक केली. दगडफेक करतानाच त्याने या प्रकाराचा मोबाईलवर व्हिडिओही तयार केला. या घटनेमुळे रेल्वेच्या सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण झाला. या प्रकरणाची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. दरम्यान, दगडफेक करणाऱ्या तरुणाचे नाव सनी कांबळे असून, त्याला रेल्वे पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक चौकशीत हुल्लडबाजी करण्याच्या उद्देशाने सनी कांबळे याने हा प्रकार केल्याचे समोर आले आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याची आधारवाडी जेलमध्ये रवानगी करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे पोलिसांनी दिली.
