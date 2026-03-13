महापालिकेचा दावा फोल
नालेसफाईकडे कंत्राटदारांची पाठ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईतील नालेसफाईच्या कामासाठीच्या निविदेला कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने नालेसफाईची कामे रखडली असून, कंत्राटदारांनी पालिका प्रशासनाला वेठीस धरल्याची बाब समोर आली आहे. पालिका प्रशासनाच्या दाव्यानुसार १ मार्चपासून नालेसफाईची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र, या कामासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्याने अद्याप नालेसफाईची कामे सुरू झाली नसल्याची कबुलीच सत्ताधारी महायुतीने शुक्रवारी (ता. १३) घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे प्रशासनाने केलेला दावा फोल ठरला असून, कंत्राटदारांअभावी नालेसफाई रखडली असल्याचे स्पष्ट झाले.
पालिका मुख्यालयात महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, सभागृह नेते गणेश खणकर, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षण समिती अध्यक्ष राजश्री शिरवडकर, सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी आदींनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्या आधी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत नालेसफाईच्या कामांबद्दल आढावा घेतला. या वेळी प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीचा तपशील महापौर तावडे यांनी जाहीर केला. त्या म्हणाल्या की, महायुतीचा ॲक्शन प्लॅन तयार आहे. पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाई, पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाचे व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईतील छोटे-मोठे नाले आणि मिठी नदी याची साफसफाई करण्यात येईल. भ्रष्टाचार विरहित कारभार व्हावा, यासाठी महायुतीची हे पाऊल असेल. नालेसफाईच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. कामात अनियमितता असल्याने काहींना काळ्या यादीत टाकले आहेत. ‘एसआयटी’ची चौकशी सुरू आहे. मात्र, अशा कंत्राटदारांकडून नालेसफाईची कामे करून घेतली जातील. कंत्राटदारांचा प्रतिसाद कमी आल्याने निविदेतील अटी शिथिल केल्या आहेत. अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांनीही कामे दिली जाईल,’ असे महापौर यांनी स्पष्ट केले. नालेसफाईची कामे करण्यासाठी प्रशासनाने काढलेल्या निविदेला कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने नालेसफाईची कामे अजून सुरू झाली नसल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
महापौरांचे निर्देश
लोकप्रतिनिधी व नगरसेवक यांना नालेसफाईच्या प्रत्येक कामाच्या टप्प्याची नियमित माहिती द्यावी, ज्या नाल्यांची स्वच्छता सुरू आहे, त्या ठिकाणी संबंधित नाल्याची लांबी, रूंदी, गाळ काढण्याचे परिमाण, कालावधी, कंत्राटदाराचे नाव आणि संबंधित अभियंत्याचा संपर्क क्रमांक आदींची माहिती दर्शविणारा फलक कार्यस्थळी लावावा, नाल्यातून काढलेल्या गाळाची ४८ तासांत योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावावी, नाले स्वच्छतेच्या कामात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी गाळ काढण्यापासून ते क्षेपणभूमीवर त्याची विल्हेवाट लावण्यापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचे छायाचित्रण, चित्रीकरण अनिवार्य करावे, असे विविध निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले आहेत.
