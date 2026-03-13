एआय तंत्रज्ञानामुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनाला चालना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला असून, तलावांचे मॅपिंग, उत्पादनाची अचूक नोंद आणि गाळ काढण्याच्या उपक्रमांमुळे उत्पादनवाढीस मदत होत असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील अनेक तलाव गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून विविध संस्थांना दिलेले आहेत. या तलावांमधील प्रत्यक्ष मत्स्य उत्पादनाची अचूक माहिती मिळावी यासाठी ‘मार्व्हेल’ कंपनीच्या सहकार्याने एआय तंत्रज्ञानाद्वारे माहिती संकलन सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे तलावधारक आणि संबंधित संस्थांशी समन्वय साधून उत्पादनवाढीसाठी शासनाकडून मदत केली जाणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. सध्या गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात १६वा क्रमांक असून, तो सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. तलावांमधील गाळ काढल्यास उत्पादनात थेट २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, राज्यात प्रथमच ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत सहा राज्यस्तरीय आणि १९ जिल्हास्तरीय अशा एकूण २८ योजना सुरू करण्यात येणार आहेत.
...
रोजगाराच्या संधी
पालघर जिल्ह्यात विकसित होत असलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या मदतीने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच स्थानिक युवक-युवतींना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही राणे यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.