शालेय वस्तू खरेदीसाठी जागतिक निविदा
१६ जूनपर्यंत तीन लाख विद्यार्थ्यांना वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः यंदा आणि पुढच्या शैक्षणिक वर्षांसाठी मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना २७ शालेय वस्तूंचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे; मात्र जुनी पद्धत बंद करून आता जेम पोर्टलवरून २७ शालेय वस्तूंची खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागवण्यात आल्या असून १६ जूनपर्यंत तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंचे वाटप होईल, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
पालिका मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्थायी समिती अध्यक्ष बोलत होते. ते म्हणाले, की यापूर्वी पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू वेळेवर मिळत नव्हत्या. शालेय वस्तू खरेदीतील मध्यस्थांची साखळी तोडायची आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आली असून भ्रष्टाचारविरहित पालिकेचा कारभार असणार आहे, असा विश्वास प्रभाकर शिंदे यांनी या वेळी व्यक्त केला. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन वर्षांसाठी मुंबई महापालिका खरेदी करत असलेल्या २७ शालोपयोगी वस्तूंची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी आणि या सामग्री खरेदीतील मध्यस्थाची साखळी मोडीत निघावी, अशी मागणी आमदार अमित साटम यांनी मुंबई महापालिकेकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे.
जेम पोर्टलचा अवलंब
महापालिकेतील सर्व खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि नियमबद्ध पद्धतीने राबवली जावी, यासाठी जेम पोर्टलचा अवलंब करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या पैशांचा योग्य वापर होणे, हे आपले कर्तव्य असून ते चोखपणे पार पाडावे, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
