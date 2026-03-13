कोरोना काळातील ९८ मराठी चित्रपटांना अर्थसाह्य
मुंबई, ता. १३ : कोरोना काळातील २०१८ ते २०२२ या कालावधीत सेन्साॅर संमत झालेल्या आणि परीक्षणाअंती अपात्र ठरलेल्या तब्बल ९८ मराठी चित्रपटांना सरसकट पाच लाख रुपये अर्थसाह्य देण्याचे परिपत्रक सरकारने काढले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना महामारीचा मनोरंजन क्षेत्राला मोठा फटका बसला. कित्येक चित्रपट अर्धवट, तर अनेक चित्रपट मुहूर्त होऊन रखडले. परंतु आता सरकारने मराठी चित्रपटसृष्टीला प्रोत्साहन मिळावे तसेच निर्मात्यांना आधार मिळावा, या हेतूने अर्थसाह्य देण्याचे ठरविले आहे. कोरोना काळातील जे चित्रपट परीक्षणाअंती अपात्र ठरले होते. तसेच सेन्साॅर संमत झालेल्या ९८ चित्रपटांना अर्थसाह्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. याबाबत राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले, ‘या विषयासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यात आला. तसेच त्यावेळचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मराठी चित्रपटसृष्टीच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. तसेच सांस्कृतिकमंत्री आशीष शेलार यांचेही आभार मानतो.
मराठी चित्रपटसृष्टीच्या बळकटीसाठी आणि दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन यापुढेही असेच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा आहे.’
अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाचे अध्यक्ष देवेंद्र मोरे यांनीदेखील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, की गेली चार ते पाच वर्षे आम्ही केलेल्या अथक संघर्षाला अखेर यश आले आहे. कोरोना काळातील मराठी चित्रपट निर्मात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
