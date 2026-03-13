कल्याणमध्ये ‘वंदे भारत’वर दगडफेक
चार डब्यांच्या काचा फुटल्या; आराेपी अटकेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई/कल्याण, ता. १३ ः कल्याणमध्ये सीएसएमटी-साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्स्प्रेसवर शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी दगडफेक झाल्याची घटना घडली आहे. यात ट्रेनच्या चार डब्यांच्या काचा फुटून नुकसान झाले आहे. दगडफेक करणाऱ्या तरुणाला रेल्वे सुरक्षा बलाने (आरपीएफ) काही तासांत अटक केली. सनी कांबळे (वय २३, रा. शुक्रवार पेठ, पुणे) असे आरोपीचे नाव असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्याने नशेत हे कृत्य केल्याचे कबूल केले आहे.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक २२२२३ सीएसएमटी-साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्स्प्रेस ठाकुर्ली आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान ही घटना घडली. यात सी-१, सी-३, सी-४ आणि सी-७ या डब्यांच्या काचा फुटल्या आहेत. या घटनेनंतर विभागीय सुरक्षा नियंत्रण कक्ष आणि ट्रेन एस्कॉर्ट पथकाने आरपीएफ कल्याण आणि गुन्हे गुप्तचर शाखेसह (सीआयबी) संयुक्त शोधमोहीम राबवून पत्रीपूल परिसरात संशयावरून सनी कांबळे याला ताब्यात घेतले. नशेच्या अवस्थेत प्रवाशांना घाबरवण्याच्या उद्देशाने रेल्वे रुळाजवळील दगड उचलून ट्रेनवर फेकल्याची कबुली त्याने दिल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले. याप्रकरणी कल्याण येथील आरपीएफ पोलिस ठाण्यात रेल्वे कायद्याच्या कलम १५३ आणि १४७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, दगडफेक करतानाच त्याने या प्रकाराचा मोबाईलवर व्हिडिओही तयार केला.
