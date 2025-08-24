मुंबईच्या सराफ व्यापाऱ्याला समृद्धी महामार्गावर लूटले
मुंबईच्या व्यापाऱ्यास समृद्धी महामार्गावर लुटले
चार कोटी ६० लाखांचे सोने लंपास; टॅक्सीचालकासह तीन दरोडेखोरांचा सहभाग
मेहकर, ता. २४ : समृद्धी महामार्गावर लूटमारीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असताना शुक्रवारी (ता. २२) सायंकाळी मुंबईला जाणाऱ्या एका व्यापाऱ्याला चालकानेच साथीदारांच्या मदतीने लुटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत व्यापाऱ्याकडील चार कोटी ६६ लाख रुपयांचे सोने दरोडेखोरांनी पळवले आहे.
मुंबई येथील सोन्याचे होलसेल व्यापारी अनिल शेषमल चौधरी (रा. सीवूड्स रेसिडेन्सी, नेरूळ, नवी मुंबई) यांचा मुंबई येथे सोन्याचा होलसेल व्यवसाय आहे. २२ ऑगस्ट रोजी ते खामगाव येथील कामकाज आटोपून मेहकरजवळील समृद्धी महामार्गावर मुंबईकडे जाण्यासाठी आले होते. रात्री सव्वासातच्या सुमारास मेहकरजवळील समृद्धी महामार्गाने ते मुंबईकडे निघाले होते. मेहकर फरदापूर येथील टोलनाक्यावर चालक गमेर सिंग याने अनिल चौधरी यांना वाहन चालवण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने गाडी बाजूला उभी केली. गाडी थांबवताच पाठीमागून आलेल्या चारचाकी वाहनातून तिघे दरोडेखोर उतरले. दरोडेखोरांनी व्यापाऱ्यावर चाकूने हल्ला करून त्यांच्यावर मिरची पूड फेकली. या गोंधळात चोरट्यांनी वाहनातील बॅगेत असलेले २२ कॅरेटचे पाच किलो सोने (चार कोटी साठ लाख रुपये) उचलून सर्व दरोडेखोरांसह चालक मालेगावच्या दिशेने भरधाव पसार झाले. घटनेनंतर संपूर्ण पोलिस यंत्रणा त्यात मेहकर उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रदीप पाटील, पोलिस निरीक्षक वेंकटेश्वर आलेवार, मेहकरचे पोलिस कर्मचारी पथक, वाशीम पोलिस, अकोला पोलिस, अमरावती पोलिस असे सर्वजण रात्रीपासून मेडशी पातूरच्या जंगलात तपासात असून, मेहकर पोलिसांनी रविवारी (ता. २४) पहाटे साडेचार वाजता गुन्हा दाखल केला आहे. दरोडेखोरांसोबत झालेल्या झटापटीत चौधरी यांना चाकूचा मार लागला असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले.
वाहनाने टोलनाक्याचा दांडा तोडला
दरोडेखोरांनी त्यांचे वाहन भरधाव नेत मालेगाव टोलनाक्यावर दांडा तोडून हे वेगाने मेडशी-पातूर रस्त्याने गेले. दरम्यान, पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच नाकाबंदी केली. मालेगाव टोलनाका ओलांडल्यानंतर दरोडेखोरांची गाडी पातूरच्या दिशेने गेली. पातूरच्या जंगल परिसरात त्यांनी गाडी सोडून त्यांनी पलायन केल्याची माहिती देण्यात आली.
फोटो ओळी
मेहकर : जखमी झालेले मुंबईतील सराफा व्यापारी अनिल चौधरी
Media Id: NGP25H77766
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.