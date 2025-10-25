वास्तुशास्त्र नियोजनाविषयी उद्यापासून कार्यशाळा
वास्तुशास्त्र नियोजनाविषयी उद्यापासून कार्यशाळा
पुणे, ता. २५ : वास्तुशास्त्रानुसार घर, ऑफिस वा दुकान कसे असावे याबाबत माहिती करून देणारी ऑनलाइन कार्यशाळा सोमवार (ता. २७) पासून आयोजिली आहे. वास्तू दोषमुक्त असावी, ही इच्छा बाळगणाऱ्या सर्वांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त आहे. कार्यशाळेत वास्तुशास्त्र काय आहे, वास्तुदोष कोणते आहेत, त्याचे परिणाम कोणाला जाणवतात, दिशा-उपदिशा, अधिपती देवता आणि पंचतत्त्व, दिशा आणि प्रभाव, वास्तुपुरुष मंडल, मर्मस्थान, उपमर्मस्थान, जमीन कशी निवडावी, घर नक्की कोठे व कसे बांधले पाहिजे, घर बांधण्यास प्रारंभ कसा करावा, घरातील अंतर्गत रचना कशी असावी, मुख्य दरवाजाची दिशा ओळखणे, दरवाजा कोठे करावा, वास्तूचे आयुष्य आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
आयुर्वेदिक अभ्यंग मसाज कार्यशाळा
मसाज अथवा आयुर्वेदिक अभ्यंग केल्याने आरोग्यासंबंधी तक्रारी दूर होतात व वात-पित्त-कफाचे संतुलन राखले जाते. आरोग्याच्या जागृतीमुळे गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत असणाऱ्या या क्षेत्रात तज्ज्ञ व्यावसायिकांची मागणी आहे. याबाबत मार्गदर्शन करणारी तीनदिवसीय कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर आणि १ व २ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत अभ्यंग मर्दन संकल्पना, मसाजचे तंत्र, मंत्र व शास्त्र, मसाजचे फायदे, वात-पित्त-कफ प्रवृतीनुसार मसाज, उपयुक्त औषधी तेले, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, विविध स्ट्रोक्स, स्नेहन, स्वेदन, पावडर मसाज, उदवर्तन, मसाज केव्हा, कधी व किती वेळ करावा, कधी करू नये याबाबत प्रात्यक्षिकासाहित मार्गदर्शन होणार आहे.
बना कुशल हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञ
देशात अनेक व्यावसायिक हायड्रोपोनिक शेती करणारी युनिट स्थापन होत असून, त्यांना यासाठी कुशल तंत्रज्ञांची गरज भासत आहे. हे लक्षात घेऊन असे कुशल तंत्रज्ञ तयार करण्याच्या उद्देशाने आठ दिवसांचा प्रगत प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा संयुक्त स्वरूपात १ नोव्हेंबरपासून आयोजिला आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या हायड्रोपोनिक तंत्राने भाजीपाल्याची शेती करून दर्जेदार गुणवत्तेचे उत्पादन मिळवता येणे शक्य आहे. या तंत्राने जागेचा कार्यक्षम वापर करून गाजर, सलगम, मुळा, सिमला मिरची, वाटाणा, स्ट्रॉबेरी, ब्लुबेरी, टरबूज, अननस, सेलेरी, तुळस, टोमॅटो, भेंडी, औषधी वनस्पती, पालक, काकडी इत्यादी पिकांची लागवड करता येते. अभ्यासक्रमात वनस्पती जीवशास्त्र, हायड्रोपोनिक प्रणाली, पाणी आणि पोषक तत्त्वांचे व्यवस्थापन, रोग व कीड नियंत्रण, शाश्वत शेती पद्धती, वनस्पतींची उत्तम वाढ आणि सुनिश्चित उत्पादन मिळण्यासाठी हायड्रोपोनिक तंत्राची रचना, स्थापना आणि देखभाल कशी करावी इत्यादी विषयांवर अनुभवी तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन होणार आहे.
ई-कॉमर्समधील ड्रॉप शिपिंग बिझनेस मॉडेल
ई-कॉमर्समध्ये यशस्वी करिअर घडवायचं स्वप्न बाळगणाऱ्यांसाठी खास आयोजिलेली ड्रॉपशिपिंग बिझनेस मॉडेल ही ऑनलाइन कार्यशाळा ३ नोव्हेंबरपासून आयोजिली आहे. ड्रॉप शिपिंग ही अशी पद्धत आहे जिथे कोणतीही इन्व्हेंटरी किंवा गोदामाची गरज न पडता तुम्ही ऑनलाइन स्टोअर चालवू शकता. फक्त योग्य उत्पादने, विश्वासार्ह पुरवठादार आणि परिणामकारक मार्केटिंगच्या सहाय्याने तुम्ही स्वतःचा व्यवसाय काही तासांत सुरू करू शकता. कार्यशाळेत तुम्हाला शून्य इन्व्हेंटरीतून स्वतःचा स्टोअर तयार करून प्रत्यक्ष व्यवसाय कसा सुरू करावा हे शिकवले जाईल. यामध्ये ड्रॉप शिपिंगचे सैद्धांतिक ज्ञान, शॉपिफाय वेबसाइट डेव्हलपमेंटचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि समाजमाध्यमांवर मार्केटिंग जाहिराती कशा तयार करायच्या याचं मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
