कार क्लिनिंग व्यवसायात संधी
कार क्लिनिंग व्यवसायात संधी
पुणे, ता. २६ : वाढत्या नागरीकरणामुळे व कारच्या विक्रीत होणाऱ्या वाढीमुळे कार क्लिनिंग व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होत आहेत. नवउद्योजक, युवा व विद्यमान व्यावसायिकांसाठी या क्षेत्रातील संधी समजून घेण्यासाठी तीन दिवसांची विशेष कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर आणि १ व २ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. यामध्ये कार क्लिनिंग उद्योगाची ओळख, मार्केट ट्रेंड्स, व्यवसाय मॉडेल्स यासह बेसिक वॉश, डिटेलिंग, उपकरणांचे वापर, सुरक्षा अशी विविध तांत्रिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. व्यवसाय वाढीसाठी मार्केटिंग, ब्रँडिंग, आर्थिक मदतीचे पर्याय व वैयक्तिक व्यवसाय आराखडा तयार करण्यावरही कार्यशाळेत माहिती दिली जाईल. प्रशिक्षणानंतर सहभागींना प्रमाणपत्रही देण्यात येईल.
आयुर्वेदिक अभ्यंग मसाज कार्यशाळा
मसाज अथवा आयुर्वेदिक अभ्यंग केल्याने आरोग्यासंबंधी तक्रारी दूर होतात व वात-पित्त-कफाचे संतुलन राखले जाते. आरोग्याच्या जागृतीमुळे गेल्या काही वर्षांत सतत वाढत असणाऱ्या या क्षेत्रात तज्ज्ञ व्यावसायिकांची मागणी आहे. याबाबत मार्गदर्शन करणारी तीनदिवसीय कार्यशाळा ३१ ऑक्टोबर आणि १ व २ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत अभ्यंग मर्दन संकल्पना, मसाजचे तंत्र, मंत्र व शास्त्र, मसाजचे फायदे, वात-पित्त-कफ प्रकृतीनुसार मसाज, उपयुक्त औषधी तेले, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग, विविध स्ट्रोक्स, स्नेहन, स्वेदन, पावडर मसाज, उदवर्तन, मसाज केव्हा, कधी व किती वेळ करावा आणि कधी करू नये याबाबत प्रात्यक्षिकासाहित मार्गदर्शन होणार आहे.
व्यावसायिक मसाले कार्यशाळा
घरगुती चवीचे झणझणीत कोल्हापूर स्टाइल मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवणारी कार्यशाळा १ व २ नोव्हेंबरला आयोजिली आहे. यात १० प्रकारचे मसाले प्रत्यक्ष तयार करून शिकविले जातील. त्याच्या नोट्स पुरवल्या जातील. यामध्ये पहिल्या दिवशी बिर्याणी, चिकन, मटण, चाट, किचन किंग, मालवणी कोकणी, काळा, कोल्हापुरी कांदा लसूण, मिसळ, गोडा, पेरी पेरी, गरम इत्यादी मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवले जातील. दुसऱ्या दिवशी मसाला व्यवसाय उभे करण्यासाठी लागणारे भांडवल, कच्चा मालाची खरेदी व उपलब्धता, मसाला व्यवसायाला असणारी मागणी व त्याचे स्वरूप, बाजारपेठ, मार्केटिंगच्या पद्धती, जागा, प्रकल्प अहवाल, मशिनरी, कॉस्टिंग आदींविषयी माहिती दिली जाईल.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
शेतकरी कंपनी नोंदणी सेवा
केंद्र तसेच राज्य सरकारद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून शेतमालाचे मूल्यवर्धन व मार्केटिंग करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. सिमासेस लर्निंग (एसआयआयएलसी)द्वारे राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी विविध प्रकारच्या सेवा, मार्गदर्शन एक-खिडकी पद्धतीने उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यापैकी एक सेवा म्हणजे शेतकरी कंपनीची नोंदणी सेवा. कंपनीची नोंदणी योग्य प्रकारे केली गेली, कंपनीचे नियम-पोटनियम हे सर्वसमावेशक, व्यापक व परिपूर्ण अभ्यासाने बनवले गेले तर नोंदणीनंतरच्या काळातील व्यवसाय तसेच भांडवल उभारणीतील मर्यादा-अडचणी टाळणे शक्य होते, तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याची पात्रताही तयार होत राहते. या पार्श्वभूमीवर सिमासेस लर्निंगने अनुभवी सीए, सीएस, कृषी व्यवसाय मार्गदर्शकांच्या माध्यमातून शेतकरी कंपनीची नोंदणी सेवा उपलब्ध केली आहे.
संपर्क : ८९५६७१२६३१
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.