व्यावसायिक बेकरी उद्योग कार्यशाळा
व्यावसायिक बेकरी कार्यशाळा
पुणे, ता. २२ : बेकरी व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, गृहउद्योग करणाऱ्या महिला व नवउद्योजकांसाठी व्यावसायिक बेकरी कार्यशाळेचे २४ व २५ जानेवारीला आयोजन केले आहे. कार्यशाळेत बेकरी उद्योगातील उत्पादन तंत्रज्ञान, विविध उत्पादने आणि व्यवसाय उभारणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच ब्रेड व त्याचे विविध प्रकार, बिस्किटे, नानकटाई, कराची बिस्कीट, नावीन्यपूर्ण कुकीज, टोस्ट, खारी, बटर आयटम्स, कप केक, केकचे विविध प्रकार, डोनट्स, बन्स, लादी पाव तसेच इतर बेकरी उत्पादने प्रत्यक्ष पद्धतीने शिकवली जाणार आहेत. याशिवाय बेकरीसाठी आवश्यक मशिनरी, त्याचे कॉस्टिंग, पॅकिंग व लेबलिंगचे महत्त्व, कच्चामाल व्यवस्थापन, तसेच बेकरी स्टार्टअप सुरू करण्याच्या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. अन्न सुरक्षा परवाने, लायसन्सिंग आणि कायदेशीर बाबींची माहितीही या कार्यशाळेत देण्यात येईल.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२
डेअरी व कुल्फी-आईस्क्रीम पार्लर व्यवसाय कार्यशाळा
स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी ‘डेअरी व कुल्फी-आईस्क्रीम पार्लर व्यवसाय प्रशिक्षण’ या विषयावरील कार्यशाळा २४ व २५ जानेवारीला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत डेअरी व्यवसायाची ओळख, दूध, दही, ताक, लोणी, पनीर यांचे बाजारमूल्य, स्थानिक ग्राहकांच्या गरजा, तसेच कुल्फी व आईस्क्रीम व्यवसायाची माहिती, मावा कुल्फी, फ्रूट कुल्फी, स्टिक, कप व कोन आईस्क्रीमचे प्रकार, हंगामी व कायमस्वरूपी विक्री मॉडेल, कच्चामाल, मशिनरी आणि कायदेशीर नोंदणी प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन होणार आहे. तसेच पार्लर सेटअप, जागा निवड, डिझाइन, स्वच्छता व अन्न सुरक्षा नियम, खर्च व नफा गणित, विक्री दर ठरवणे, तसेच स्थानिक व डिजिटल मार्केटिंगच्या युक्त्या यांविषयी माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय फ्रँचायझी, केटरिंग, कुल्फी सायकल कार्ट व स्वतःचा ब्रँड उभारण्याच्या संधींबाबतही माहिती दिली जाईल.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७१
शासकीय निविदा प्रक्रियेतील
सहभागी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
महानिविदा संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध/फ्लॅश करण्याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे खास अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित केलेले प्रशिक्षण २५ जानेवारीला आयोजिले आहे. यात विविध संकेतस्थळांचा समावेश केला आहे. शासकीय निविदा प्रक्रियेत सहभागी असणारे अधिकारी, ग्रामसेवक, संगणक ऑपरेटर, सरकारी कंत्राटदार, स्थापत्य अभियंते व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण उपयुक्त आहे. प्रशिक्षणात निविदा नोटीसची तयारी, कागदपत्रे, संगणक सेटिंग, सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन, प्री-बीड मीटिंग, निविदा उघडण्याची प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर इत्यादी बाबींचे प्रशिक्षण देणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७
महारेरा सक्षमता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण
प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र नसणाऱ्या रिअल इस्टेट एजंटवर कारवाई करत त्यांची एजंट नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश महारेराने दिला आहे. महारेराने आता नवीन एजंट नोंदणी व नूतनीकरण बंद केले आहे. यापुढे एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र असेल तरच नवीन नोंदणी करता येईल अथवा मुदत संपलेल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करता येईल. ज्या नोंदणीकृत एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र नाही, त्यांची रेरा नोंदणी महारेराने रद्द केलेली आहे. नोंदणीकृत रेरा एजंट होण्यासाठी आता २० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे अत्यावश्यक आहे. ‘एसआयआयएलसी’तर्फे होणाऱ्या प्रशिक्षणाची ऑनलाइन व ऑफलाइन बॅच २ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे.
संपर्क : ८४८४८२२८५५, ८९५६३४४४७५
