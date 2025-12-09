रेवदंडा बाजारपेठेतील खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी
रेवदंडा, ता. ९ (बातमीदार) : रेवदंडा बाजारपेठेतील जुन्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या वळणावर तसेच मोठ्या बंदराकडे जाणाऱ्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने स्थानिकांसह वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या खड्ड्यांमुळे अपघातांची शक्यता वाढली असून कायमस्वरूपी वाहतूक कोंडी निर्माण होऊ लागली आहे. पावसाळा संपूनही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने खड्डे दुरुस्त करण्यास कोणतीही तत्परता दाखवली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी वाढत आहे.
रेवदंडा बाजारपेठेतील पारनाका हा दिवसभर अत्यंत गर्दीचा असणारा भाग आहे. पंचक्रोशीतील नागरिक येथे जीवनावश्यक वस्तू, ताज्या भाज्या, फळे आणि अन्य साहित्य खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. याच ठिकाणी जुने ग्रामपंचायत कार्यालय असल्यामुळे त्याच्या वळणावर पडलेला खड्डा जीवघेणा ठरत आहे. मोटारसायकलस्वार या खड्ड्यात अडकून घसरण्याचे, नियंत्रण सुटण्याचे प्रकार वाढत आहेत. मोठ्या वाहनांचे चालकदेखील या खोल खड्ड्यांमध्ये हमखास आपटतात, तर गैर-स्थानिक पर्यटक वाहनचालकांना तर याचा अंदाजही येत नाही. परिणामी, अपघाताचा धोका अधिक वाढला आहे. याच मार्गावरील किल्ल्यातील पहिल्या बोगद्याजवळही खड्ड्यांची परिस्थिती गंभीर आहे. बोगद्याच्या दर्शनी भागात खड्डा स्पष्ट दिसत नाही, त्यामुळे पादचाऱ्यांचे पडण्याचे प्रकार आधीच घडले आहेत. नागरिकांनी या ठिकाणी वाहतूक सुरक्षिततेसाठी गतिरोधक बसवण्याची मागणी केली आहे; मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही प्रत्यक्ष दुरुस्तीचे कोणतेही काम सुरू झाले नसल्याने रेवदंड्यात नाराजीची लाट आहे.
