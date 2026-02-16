रेवदंड्यात ज्येष्ठ नागरिक संस्थेचा २४ वा वार्षिक उत्सव उत्साहात
मान्यवरांच्या उपस्थितीत सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी रंगत
रेवदंडा, ता. १६ (बातमीदार) : येथील ज्येष्ठ नागरिक संस्थेचा २४ वा वार्षिक उत्सव स्वर्गीय काशिनाथ बनिया विरंगुळा उद्यानात संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष चिटणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात साजरा करण्यात आला.
यावेळी संस्थेतील ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या सभासदांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. उल्लेखनीय कार्याबद्दल सदस्यांना सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ आयोजित लातूर येथील अधिवेशनात ‘प्लॅनिंग फॉर रिटायरमेंट’ या निबंधासाठी विशेष पुरस्कार मिळविणाऱ्या स्मिता शेंड्ये यांचा गौरव करण्यात आला. तसेच नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य सचिन राऊळ व पंचायत समिती सदस्य शरद गोंधळी यांचाही सत्कार झाला.
कार्यक्रमास रायगड जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक संघाचे समन्वयक समिती अध्यक्ष सुरेश पालकर, चार्टर्ड अकाउंटंट संजय राऊत, सरपंच प्रफुल्ल मोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. सचिन राऊळ यांनी उद्यानात ज्येष्ठांसाठी बसण्याच्या बाकांची भेट देण्याची घोषणा केली.
मुलुंड येथील ज्येष्ठ नागरिकांनी सादर केलेल्या संगीत कार्यक्रमाने उत्सवाची रंगत वाढवली. सूत्रसंचालन प्रकाश पाटील यांनी तर आभार प्रदर्शन सुरेश खडपे यांनी केले.
फोटो ओळ
संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष चिटणीस नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य सचिन राऊळ व पंचायत समिती सदस्य शरद गोंधळी यांचा सत्कार करताना.
