Mumbai News : कल्याण जिल्हा व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा हा आग्रह; किसन कथोरे

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा डोंबिवली : ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र कल्याण जिल्हा तयार करावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार किसन कथोरे गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत हा जिल्हा झाला पाहिजे आणि कल्याण जिल्हा होणार असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या मागणीसाठी मला केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची गरज लागणार नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा हा आमचा आग्रह असल्याचे ते म्हणाले आहेत. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा विषय गाजत असतानाच आगामी कल्याण लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र कल्याण जिल्हाचा विषय पुढे येण्याची शक्यता आहे. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून कल्याण स्वतंत्र जिल्हा करावा अशी मागणी गेले अनेक वर्षे भाजपचे मुरबाड विधान सभेचे आमदार किसन कथोरे हे करीत आहेत. 2014 साली राष्ट्रवादी मधून आमदार कथोरे यांनी राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांनी आपली ही मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. शुक्रवारी आमदार कथोरे यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या यावेळी राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. आपलेच सरकार असताना आता ही मागणी पूर्ण होणार का ? केंद्राकडे आपण पाठपुरावा करणार का ? याविषयी आमदार कथोरे यांना विचारले असता ते म्हणाले, मला केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची गरज लागणार नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्याच्यावर समितीने अहवाल देखील दिला आहे. राज्य सरकारने त्यावर समिती स्थापन केली होती. त्यांचा अहवाल देखील आलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा असा आमचा आग्रह आहे असे आमदार कथोरे यांनी म्हटले आहे. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करण्याची मागणी गेले अनेक वर्षे होत होती. त्यातच 2011 साली त्यावेळी राष्ट्रवादी पक्षात असलेले आमदार किसन कथोरे यांनी कल्याण स्वतंत्र जिल्हा करावा अशी मागणी केली. याविषयीचा ठराव कल्याण तालुक्याच्या आमसभेत त्यावेळी मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्थावाला तत्कालीन आमदार गणपत गायकवाड यांसह अनेकांनी पाठिंबा दर्शविला होता. तसेच अंबरनाथ, कल्याण, मुरबाड आदी तालुक्यांतील ग्रामसभेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वानुमते हा ठराव मंजूर झालेला आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी देखील सकारात्मक चर्चा कथोरे यांची झाली होती. कल्याण जिल्ह्याच्या निर्मितीबाबत शासनाने नेमलेल्या पिंगुळकर समितीने सुद्धा ही मागणी योग्य असल्याचा अहवाल सादर केला आहे असे सांगितले जात आहे. 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन पालघर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. पालघर जिल्हा झाल्यानंतरसुद्धा भौगोलिक, राजकीय, प्रशासकीय विस्तार लक्षात घेता ठाणे जिल्हा विस्तीर्ण आहे. ठाणे जिल्ह्यात तीन लोकसभा संघांसह 18 विधानसभा मतदार संघ येत आहेत. त्याबरोबरच विधान परिषद सदस्यांची संख्या जास्त आहे. चोवीस विधानसभा मतदारसंघ लक्षात घेता किमान 8 सदस्यांचा एक जिल्हा करणे अपेक्षित असताना आघाडी सरकारने घाई घाईत ठाणे जिल्ह्याचे त्रिभाजन न करता विभाजन केले गेले असे म्हटले जात आहे. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, शहापूर, मुरबाड आणि अंबरनाथ असे चार तालुके कल्याण तालुक्याला जोडलेले असून कल्याण शहर हा सगळ्यांचा केंद्रबिंदू आहे. शिवाय आरटीओ, प्रांताधिकारी, न्यायालय, प्रादेशिक पोलीस विभाग अशी अनेक सरकारी कार्यालये कल्याण शहरात आहेत. त्यामुळे सगळ्याच दृष्टीने कल्याण सोयीस्कर पडत असून कल्याण हा स्वतंत्र जिल्हा झाल्यास त्याचा लाखो लोकांना फायदा होईल, न्याय मिळेल, असे किसन कथोरे यांचे पहिल्यापासून म्हणणे राहिले आहे. शिवसेना व तत्कालीन पालकमंत्री शिंदे यांना ही मागणी मान्य करावीच लागेल या मतावर आमदार कथोरे हे पहिल्यापासून ठाम आहेत. राज्यात महायुतीचे सरकार आले तरी मुख्यमंत्री पद शिंदे यांच्याकडे आहे. यामुळे कथोरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लवकर निर्णय घ्यावा हा आग्रह राहणार असल्याचे म्हटले आहे. आता आमदार कथोरे यांची ही मागणी कधी पूर्ण होते, कल्याण जिल्ह्यासाठी ते किती आग्रह धरतात हे पाहावे लागेल.