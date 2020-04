राज्यात आज एकूण नविन 431 रुग्णांची नोंद; वाचा इतर सविस्तर माहिती

मुंबई: आज राज्यात कोरोनाच्या 18 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने आतापर्यंत राज्यातील एकूण मृतांचा आकडा 269 वर जाऊन पोहोचला आहे. दरम्यान, बुधवारी राज्यात कोरोनाचे 431 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या साडेपाच हजाराच्या वर गेली असून ती 5649 झाली आहे. आज दिवसभरात राज्यातील विविध रुग्णालयातून 67 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले, तर राज्यात आजपर्यंत एकूण 789 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आज झालेल्या 18 मृत्यूंपैकी मुंबई येथील 10, पुणे 2, औरंगाबाद 2 , कल्याण डोंबिवली 1, सोलापूर 1, जळगाव 1 आणि मालेगाव येथील एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यापैकी 14 पुरुष, तर 4 महिला असून 60 वर्षे किंवा त्यावरील 5 रुग्ण आहे, 12 रुग्ण 40 ते 59 या वयोगटातील आहेत, तर 1 रुग्ण 40 वर्षांखालील आहे.

दरम्यान, आजपर्यंत पाठवण्यात आलेल्या 90,223 नमुन्यांपैकी 83,979 जणांचे नमुने निगेटिव्ह आले, 5649 जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यातील ज्या भागात रुग्णांचे क्लस्टर सापडले आहेत त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्लस्टर कंटेनमेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 465 कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून आज एकूण 6798 सर्वेक्षण पथकांनी काम केले असून त्यांनी 25.61 लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा महामुंबईतील रुग्णांचा तपशील

1)मुंबई महानगरपालिका - 3683 (मृत्यू 161)

2)ठाणे - 24 (2)

3)ठाणे मनपा - 166 (4)

4)नवी मुंबई मनपा - 101 (3)

5)कल्याण डोंबवली मनपा- 97 ( 3)

6)उल्हासनगर मनपा - 1

7)भिवंडी निजामपूर मनपा - 7

8)मीरा भाईंदर मनपा - 81(2)

9)पालघर - 19 (1)

10)वसई विरार मनपा - 115 (3)

11)रायगड - 16

12)पनवेल मनपा - 35 (1)

--------------------------

एकूण - 4345 (180)

